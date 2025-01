A líder da oposição venezuelana María Corina Machado foi detida violentamente nesta quinta-feira (9) após participar de uma manifestação política no bairro de Chacao, em Caracas. A prisão ocorreu quando agentes do regime dispararam contra as motocicletas que transportavam a opositora, que deixava uma concentração popular.

O Comando Con Venezuela, grupo de oposição ao governo, denunciou imediatamente a ação através das redes sociais. Esta foi a primeira aparição pública de Machado após meses de reclusão devido à intensificação da perseguição política no país. Antes do protesto, sua equipe havia confirmado a inexistência de mandados judiciais contra ela.

A prisão de María Corina acontece em um momento de crescente tensão política na Venezuela, principalmente pela posse de Maduro que será realizada nesta sexta-feira. O país enfrenta uma grave crise institucional desde as contestadas eleições presidenciais de 28 de julho, quando Nicolás Maduro declarou-se vencedor com mais de 50% dos votos, segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

A comunidade internacional e a oposição venezuelana rejeitam o resultado do pleito, especialmente devido à falta de transparência na divulgação das atas eleitorais, documentos que registram a contagem de votos por seção eleitoral. A ausência dessa documentação amplifica as suspeitas de fraude no processo eleitoral.

A detenção de Maria Corina representa mais um capítulo na escalada repressiva do regime venezuelano contra vozes dissidentes. A líder opositora vinha se destacando como uma das principais articuladoras da resistência democrática no país, mesmo sob constante ameaça do aparato estatal.