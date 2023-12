A temporada de acendimento das luzes de Natal em Ipatinga segue com programação em quatro pontos turísticos da cidade nesta semana. Os três espaços culturais mantidos pela Usiminas – Centro Cultural Usiminas, Centro de Memória Usiminas e Teatro Zélia Olguin – e o Parque Ipanema serão decorados pela 17ª edição do Seminaluz, realizada pela Hibridus Dança e Seminaluz Ponto de Cultura. Neste ano, o projeto foca suas ações nas pessoas e nos patrimônios culturais. As decorações poderão ser vistas até janeiro de 2024.

Na quarta-feira (6), o acendimento será ao som de saxofone e violino no Centro Cultural Usiminas, 19h30 e no Teatro Zélia Olguin, 20h. No dia 7, o principal cartão postal de Ipatinga, o Parque Ipanema, recebe alunos da rede pública de ensino e escolas de teatro da região para uma apresentação e inauguração das luzes, às 18h30, marcando ainda a tradicional e apoteótica chegada do Papai Noel. No dia 8, será a vez do Centro de Memória Usiminas, com uma Cantata de Natal promovida pelo Coral da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e pela Orquestra de Câmara do Vale do Aço, às 20h30.

“A cidade está ficando ainda mais linda e cheia de vida. É com alegria que recebemos as luzes de Natal em nossos espaços culturais, além dos outros pontos da cidade. Para além do fomento à formação, a cultura, ao turismo e a economia local, ficamos cheios de alegria em contribuir para espalhar a magia e o encantamento do Natal. Faz parte do nosso compromisso valorizar os patrimônios locais, as comunidades e as pessoas”, afirma Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

Ao todo, 250 mil lâmpadas de Natal decorarão sete pontos turísticos da região. As iluminações já foram inauguradas na Praça 1º de Maio, na Rotatória do bairro Cidade Nobre, em frente a Prefeitura; e na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Horto. A iniciativa é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio do Instituto Usiminas, Prefeitura Municipal de Ipatinga e da Cênika Eventos. O projeto integra a agenda de eventos da prefeitura com o tema “Ipatinga, Cidade Luz”.

O PROJETO

O Seminaluz completa 18 anos de existência e há quatro ilumina pontos da cidade. O projeto é um programa de fomento do ensino e criação de espaço de práticas das artes e técnicas de espetáculos, que oferece a profissionais, estudantes e público em geral dinâmicas de desenvolvimento, formação, experimentação técnica e artística, iluminação cênica e espetáculos. A iniciativa também integra o circuito estadual de pontos iluminados nesta época do ano, o Natal da Mineiridade.

O realizador do Seminaluz, Morrison Deoli, salienta que o projeto ganhou do Ministério da Cultura o reconhecimento de Ponto de Cultura. “Entendemos que ao iluminar um bem público no período natalino, ao realizar nestes espaços Cantatas de Natal, entre outras atividades culturais, estamos democratizando o acesso aos bens culturais, promovendo a interação do público e proporcionando experiências únicas”, frisa.

Serviço:

17º Seminaluz – Programação Acendimento de Luzes

06/12

Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h30

Apresentação de violino e saxofone do Grupo Acordes

Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Apresentação de violino e saxofone do Grupo Acordes

07/12

Parque Ipanema

Horário: 18h30

Apresentação de alunos da rede pública de ensino e escolas de teatro da região, e chegada do Papai Noel

08/12

Centro de Memória Usiminas

Horário: 20h30

Cantata de Natal com o Coral da Fundação São Francisco Xavier e Orquestra de Câmara do Vale do Aço