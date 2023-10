Faleceu nesta quinta-feira (19), o fundador das pizzarias Jayme no Vale do Aço, Jayme Guedes Ferreira, aos 85 anos. Após ter sofrido um AVC há três meses, o empresário ficou com a saúde bem debilitada. O velório está marcado para esta sexta-feira (20) a partir das 9h no Cemitério Vale da Saudade, em Coronel Fabriciano.

Sr. Jayme como era conhecido, nasceu no município de Cascalho Rico no Trinagulo Mineiro, aos 11 de maio de 1938, tendo se mudado para Coronel Fabriciano em 1975, quando inaugurou sua primeira pizzaria.

Jayme Ferreira, deixa nove filhos de três casamentos.