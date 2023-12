Está lançada mais uma edição da ExpoInox, feira de negócios do setor de Serviços, Comércio e Indústria. A sexta edição do evento, que é realizado pelo Grupo MaisVip de Comunicação & Entretenimento irá acontecer em junho do próximo ano, entre os dias 13 e 15, na Praça Primeiro de Maio no Centro de Timóteo.

O lançamento da ExpoInox 2024 aconteceu no salão de eventos do Hotel Green Valley, em Timóteo e contou com a participação dos organizadores do evento, do prefeito Douglas Wilkys, autoridades locais, representantes da sociedade e expositores.

A FEIRA E SEUS NÚMEROS

A feira que é realizada em Timóteo desde 2017, começou tímida, realizada no já extinto Clube Alfa, e ao longo dos anos vem evoluindo e nos dias de hoje ocupa uma área de mais de 15 mil metros quadrados no Centro Norte da cidade de Timóteo.

Os números da ExpoInox impressionam cada vez mais, isso porque o evento vem aumentando o número de expositores e visitantes a cada ano. Em 2023, foram mais de 35 mil visitantes nos três dias de evento.

Todo o movimento na feira gera otimismo no comércio do Vale do Aço e principalmente no município de Timóteo. Nos dias em antecedem a feira e nos dias do evento, é possível observar um crescimento na demanda dos setores de serviço e comercial, estimando um aumento de cerca de 500 postos de trabalho a mais, na montagem, produção e realização da feira, além dos bons resultados no comércio local.

A EVOLUÇÃO DO SETOR DE EVENTOS DE NEGÓCIO LOCAL

A ExpoInox já está tradicional reconhecida pela qualidade dos expositores e pelo entretenimento de qualidade a seus visitantes. Desde 2019, quando o evento trouxe a banda mineira Jota Quest, os organizadores não pararam e enxergaram que a feira poderia ter um movimento qualitativo maior se trabalhasse as visitações e o entretenimento no pós-feira.

“A realização da ExpoInox, ajudou a mudar o cenário de realização de feiras de negócios na Região Metropolitana do Vale do Aço. Até aquele momento, em 2017, havia apenas uma tradicional feira de negócios que envolvia os setores industriais e comerciais realizada na região. Após o início das atividades da ExpoInox, hoje são 4 grandes feiras, das quais nosso grupo é proprietário de duas delas: ExpoInox e ExpoCoop. Entendemos que isso é algo muito positivo para a economia do Vale do Aço porque traz turismo de negócios além da geração de empregos e da distribuição de renda que grandes eventos provocam”. disse Bruno Freire, diretor comercial do Grupo MaisVip.

“Esse é um dos nossos diferenciais de feira. Queremos que as pessoas se divirtam no pós-evento e também que o público sinta desejo de sair de casa. Porque feira de negócios às vezes pode soar como algo corriqueiro, que se tem outras que a pessoa pode ir a qualquer dia e hora. Quando investimos pesado trazendo artistas nacionais, a visão do público é outra e isso gera o desejo que precisamos para que o nosso expositor consiga atrair o público que deseja”, concluiu Bruno.

EXPECTATIVAS PARA 2024

O ano de 2024 já está sendo considerado um ano mais que especial em função do aniversário do município de Timóteo, que irá completar 60 anos, e também das comemorações dos 80 anos da Aperam South America – a única produtora integrada de aços planos inoxidáveis e siliciosos da América Latina. Com essa proposta, a organização da feira pretende fazer alusão a essas duas importantes datas e valorizar ainda mais a cultura da cidade e da produção dos aços que há 80 anos é exportado para o mundo e foi o pilar de criação da própria cidade de Timóteo.

Alguns eventos, entre expositores e autoridades locais, estão sendo preparados para o período de realização da Expo, tudo visando potencializar ainda mais, essas duas importantes datas.

OS SHOWS DE 2024

A organização do evento, que desde 2022, vem trazendo grandes nomes da música Gospel nacional, como Fernandinho e Anderson Freire, confirmou para o próximo ano, a cantora Fernanda Brum. Ela se apresentará na quinta-feira (13), primeiro dia do evento, a partir das 23h, logo após ao encerramento das visitações aos stands.

Já na sexta feira (14), dia que normalmente seria uma atração regional, os organizadores resolveram inovar, e vão trazer o premiadíssimo músico e roqueiro Samuel Rosa (ex-Skank) que agora está em carreira solo cantando os seus sucessos e levando o público ao extase como em outros tempos, com um repertório pra cima e que faz o público cantar junto com ele.

O sábado (15), sem dúvida o dia mais esperado na feira, que marca o encerramento do evento, pela primeira vez vem a Timóteo, o público vai poder curtir uma das maiores bandas de pagode e que reúne o maior número de hits conhecidos. Estamos falando do Raça Negra, em sua turnê de 40 anos de sucesso prometendo levar o público ao delírio.

Os ingressos a preços promocionais e sem taxas, já estão sendo vendidos e vão durar somente 3 dias e só podem ser adquiridos pelo site: www.expoinox.com.br

VENDAS DOS STANDS

Com o lançamento da ExpoInox 2024, ficou demonstrado o sucesso da feira, que já começa com 50% dos stands vendidos.

As empresas que estiverem interessadas em adquirir stands, devem procurar o setor comercial da MaisVip pelo WhatsApp: 31 98690-0952. Mais informações através dos canais do evento nas redes sociais: Instagram @expoinox e @maisvipoficial. O público também pode fazer contato por e-mail: comercial@grupomaisvip.com.br.