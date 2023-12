Neste fim de semana, nos dias 8 e 9 de dezembro, a cidade de Uberlândia será palco do XVII Troféu Fernanda Ferraz Santos, uma das competições mais aguardadas no calendário da natação. O evento será realizado em uma piscina de 25 metros e contará com a participação de 379 atletas, representando treze clubes de todo o Estado, e a equipe da Sicoob Vale do Aço/Usipa estará presente no evento com uma delegação de 38 atletas.

O troféu homenageia a ex-atleta usipense Fernanda Ferraz Santos, que deixou um legado marcante na história da natação. A competição é um momento especial para celebrar não apenas o esporte, mas também a trajetória de uma das figuras mais emblemáticas da natação brasileira.

Rômulo Ferreira, coordenador de natação da Usipa, expressou sua empolgação em relação ao desempenho da equipe e a importância do Troféu Fernanda Ferraz Santos no cenário esportivo. “Estamos muito felizes com esse final de temporada. Nossos atletas dedicaram o ano inteiro aos treinamentos, e agora chegou o momento de mostrar todo o esforço na competição. O Troféu Fernanda Ferraz Santos é uma oportunidade única para que nossos nadadores demonstrem o resultado do trabalho árduo. Vamos cair na água e dar o nosso melhor”, destacou Ferreira.

Com uma trajetória rica em conquistas, Fernanda Ferraz Santos se tornou uma inspiração para os jovens atletas, e o troféu que leva seu nome é uma homenagem justa a essa importante personalidade esportiva.

A competição promete ser acirrada, com atletas de alto nível disputando em diversas categorias. O público pode esperar grandes performances e momentos emocionantes na piscina de 25 metros em Uberlândia.

O XVII Troféu Fernanda Ferraz Santos não é apenas uma competição, mas também um evento que reforça a importância do esporte na formação de valores, disciplina e superação. A equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa e seus atletas estão prontos para enfrentar esse desafio, representando não apenas o clube, mas também o espírito esportivo que move a natação brasileira.

A natação usipense faz parte do Projeto Ecomov Natação Ano VI, patrocinado pela Consul, Sicoob Vale do Aço, Univale Transportes, Francofer e Usiminas.