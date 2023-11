O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja, planejam uma renovação no enxoval de cama e banho do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, agora com a luxuosa escolha de algodão egípcio. De acordo com a licitação divulgada pela Presidência da República, a aquisição envolve 168 peças no valor total de R$ 89 mil, contemplando colchas, lençóis, fronhas, edredons, cobre-leitos, tapetes e roupões. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

O padrão exigido para os itens é de “primeira linha, referência Zelo, MMartan, similar ou melhor qualidade”. A lista inclui 10 tipos de colchas de cama, sendo 31 delas especificamente de “100% algodão egípcio”. Somente com as colchas, o investimento atingirá R$ 48,7 mil.

Além disso, a licitação abrange a compra de 18 fronhas para travesseiros no valor de R$ 2,6 mil, assim como 22 jogos de lençóis orçados em R$ 18,8 mil. O enxoval será complementado por 15 conjuntos de banho, custando R$ 3,9 mil, 20 roupões de banho por R$ 8,8 mil e 20 tapetes de banheiro por R$ 3 mil.

Com custo unitário de R$ 473, os 10 roupões de tamanho médio devem apresentar características específicas, como serem “canelados na parte externa e atoalhados na parte interna, com bolsos e cinto, cor branca, fio penteado, 100% algodão”. A escolha do fio penteado visa garantir um roupão mais uniforme, macio e durável.

Quanto aos tapetes, a exigência é que sejam “felpudos, macios e confortáveis”, incluindo uma base antiderrapante para prevenir acidentes.

O edital de licitação destaca padrões elevados para os itens, utilizando a referência “MMartan, similar ou melhor qualidade”. Em alguns casos, para colchas, lençóis e edredons em algodão egípcio, são solicitados no mínimo “300 fios, percal, toque acetinado, ótimo acabamento”.

A previsão é que a licitação ocorra em 4 de dezembro, com o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto, as residências oficiais do presidente da República, sendo beneficiadas por essa refinada atualização no enxoval.

*Com informações da Gazeta Brasil