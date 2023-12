A programação do Instituto Usiminas para 2024 já está repleta de novidades, emoção e bom humor. Já são mais de 20 atrações confirmadas para o próximo ano, entre espetáculos de música, dança, apresentações teatrais de renome regional e nacional e stand ups de comédia.

Destaque para o premiado Grupo Corpo, que retorna aos palcos do Centro Cultural Usiminas com o apoio do Instituto Usiminas, em temporada popular. Em duas sessões, nos dias 27 e 28 de janeiro, a companhia apresenta “6 Danças Sinfônicas” e “Parabelo” para emocionar o público do Vale do Aço.

A agenda cultural promete ainda muita música. Tem Orquestra Santo Antônio, direto da Bahia, pela primeira vez em Ipatinga, com o concerto “Uma Orquestra Pela Estrada”, Oswaldo Montenegro e tributos a tributos a clássicos nomes do Rock e Pop, como apresentação da banda Atom Pink Floyd.

Os stand ups estão com tudo e não vai faltar riso com Renato Albani, Thiago Ventura, Rodrigo Marques e muito mais. A criançada também vai se divertir com espetáculos teatrais, como “A Bela e a Fera” e “3 Palavrinhas”, e o aguardado Festival da Criança.

Para conferir a programação completa, acesse o site oficial institutousiminas.com. Os ingressos já estão à venda na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de quarta a sábado, das 12h às 20h, e no site Sympla (sympla.com.br/institutousiminas).