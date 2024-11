Por William Saliba

A falta de evidências concretas que caracterizem uma tentativa de golpe segue como o principal argumento da defesa de Jair Bolsonaro e seus aliados, enquanto o debate político continua acalorado.

A velha mídia e o seu alinhamento com discursos progressistas volta ao protagonismo na repercussão das narrativas construídas pelo Sistema contra o ex-presidente. Desde o início de seu mandato, Bolsonaro enfrentou críticas sistemáticas, uma constante que prossegue após ele deixar o cargo.

O cenário político global também alimenta especulações. A posse de Donald Trump em novo mandato na presidência dos Estados Unidos, a partir do próximo dia 20 de janeiro, traz expectativas de grande mudança na geopolítica. Neste contexto, as investigações conduzidas pela Polícia Federal no Brasil, que apuram um suposto plano golpista, são vistas por críticos como excessivamente criativas, comparadas a roteiros de filmes de espionagem, com fatores e personagens pouco plausíveis.

Em entrevista à Revista Oeste, o desembargador aposentado Sebastião Coelho apontou que a finalidade das investigações seria justificar a prisão de Bolsonaro. Ele criticou a falta de transparência nas provas apresentadas, que até o momento se baseiam em relatórios da Polícia Federal enviados à suprema corte, sem que evidências concretas venham a público.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu adiar para 2025 a análise da denúncia contra Bolsonaro e outros 36 investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. A decisão de postergar o julgamento para depois do recesso do Judiciário, que termina em 31 de janeiro, foi justificada pela gravidade das acusações e pela complexidade do caso.

Nesse ambiente de incertezas e tensões, a prudência parece ser a melhor estratégia. O ano que se aproxima promete intensas mudanças, tanto no cenário político brasileiro quanto na ordem internacional. Até lá, será preciso observar com cautela os desdobramentos e aguardar que novas águas passem por debaixo da ponte.

Não é hora de colocar lenha na fogueira. O ano de 2025 promete muita mudança. Mudança mesmo!