O dia 25 de novembro é uma data fundamental para a saúde pública no Brasil: o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Esta data é um convite à reflexão sobre a importância de um ato simples, mas que pode transformar vidas e salvar muitas outras. A doação de sangue é um gesto de solidariedade que, além de representar um grande benefício para quem recebe, é uma oportunidade de fazer a diferença de forma concreta na vida de quem mais precisa.

A supervisora de laboratório do Hospital Márcio Cunha (HMC), Mirele Garcia, destaca que o estoque de sangue é um dos pilares que garante a eficácia no atendimento hospitalar, principalmente em emergências e cirurgias complexas. O sangue doado pode ser dividido em quatro hemocomponentes essenciais: o concentrado de hemácias, o plasma, o CRIO e as plaquetas. Cada um tem uma validade específica e desempenha um papel crucial em tratamentos diversos.

Enquanto o concentrado de hemácias pode ser armazenado por até 35 dias, o plasma e o CRIO têm validade de até um ano. No entanto, as plaquetas, que são essenciais para tratamentos de hemorragias e doenças como leucemia, têm uma validade muito mais curta, de apenas cinco dias. Por isso, a doação de sangue precisa ser contínua e realizada de forma regular.

Mirele ressalta que a importância de doadores de todos os tipos sanguíneos é imensa. “Ter doadores voluntários diários é fundamental para que possamos atender a demanda crescente de pacientes que dependem de transfusões. A doação voluntária salva vidas e melhora as chances de recuperação dos pacientes”, acrescenta Mirele.

Ela explica ainda que, para realizar a doação, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 52 quilos e ter comportamentos sexuais seguros. Além disso, as mulheres podem doar em intervalos de 90 dias e os homens de 60 dias, sempre respeitando as orientações médicas e a triagem clínica realizada no momento da doação. “Para tornar-se um doador de sangue é preciso estar atento a alguns detalhes. No caso de adolescentes, com idade entre 16 e 17 anos, é preciso estar acompanhados pelos pais. Já pessoas entre 60 e 69 anos poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos. O candidato deve ter dormido bem na última noite, não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses. E as demais particularidades serão avaliadas durante a triagem clínica e entrevista ao doador”, orienta.

O gesto de doar sangue não requer jejum, o que torna o processo ainda mais acessível para a população. De acordo com Mirele, a doação de sangue é um processo seguro para o doador e para o receptor, garantindo a proteção contra doenças e a correta armazenagem do sangue. “Todos os procedimentos são realizados com materiais descartáveis e estéreis, e os testes laboratoriais asseguram que o sangue coletado esteja livre de doenças infecciosas. Essa segurança é uma das razões pelas quais a doação é considerada um ato de amor e de cuidado com a vida”, explica.

Embora a doação de sangue seja de extrema importância, a falta de doadores regulares ainda é um desafio enfrentado pelos bancos de sangue de todo o país. A falta de conscientização, o medo, e a desinformação são fatores que muitas vezes impedem que mais pessoas se tornem doadoras. A conscientização sobre o impacto positivo que a doação pode causar deve ser um esforço contínuo, não apenas em datas específicas, mas ao longo de todo o ano. Um doador pode salvar até quatro vidas com uma única doação, impactando diretamente na recuperação de pacientes em tratamento de câncer, pessoas que sofreram acidentes graves ou que passaram por cirurgias complexas.

Para os interessados em contribuir com esse gesto nobre, o Hospital Márcio Cunha disponibiliza canais de atendimento como o telefone (31) 3829-9600, WhatsApp nos números (31) 99686-1060 ou 98480-8199, além de atendimento presencial na unidade I do hospital. O setor de hemoterapia está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h, pronto para orientar e agendar a doação.

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é uma oportunidade para reconhecer o valor desses heróis anônimos, que, com um simples gesto, transformam o futuro de muitas pessoas. Seja um doador regular e faça parte dessa corrente de solidariedade que salva vidas.