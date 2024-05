A 15ª Cinedocumenta – Mostra de Cinema Documentário. será aberta às 19h30 da próxima quarta-feira (15), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com uma masterclass sobre os bastidores da produção cinematográfica ministrada pelo cineasta Joel Pizzini. Em seguida, será exibido Nada Será como Antes – A Música do Clube da Esquina, documentário dirigido por Ana Rieper sobre os criadores dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2. As obras estão entre as melhores de todos os tempos produzidas no Brasil, segundo avaliação de alguns críticos.

O longa-metragem revela o processo criativo dos músicos Lô Borges, à época, com 16 anos; Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva e Wagner Tiso. Lugares, pessoas e outras referências que influenciar a criação do trabalho comparecem no filme.

“A programação da Cinedocumenta, distribuída ao longo de cinco dias, oferece uma variedade de atividades que vão desde masterclasses e exibições de filmes até debates e oficinas de realização em curta-metragem”, anuncia Éderson Caldas, idealizador e realizador da Mostra.

Ele conta que se sente feliz por o evento cinematográfico se destacar pela qualidade da programação, “elaborada cuidadosamente, e pela longevidade da Cinedocumenta. Desde a sua concepção, a Mostra é fiel aos seus propósitos, dentre os quais, destaco valorizar as produções nacionais contemporâneas, apresentar ao público a riqueza do nosso cinema, com novos representantes, novas temáticas. Além do mais, buscamos realizar atividades diversas, como de formação, debates”.

PARCEIROS

O Cinedocumenta 15 Anos conta com o apoio de diversos parceiros e instituições. A produção do evento está a cargo da MC Produção, Shirley Maclane Produções e Fino Trato, com divulgação nas mídias sociais pela G Mídia.

A Cinedocumenta é realizada graças ao apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais, e respaldo da Lei Paulo Gustavo de Minas Gerais e do Ministério da Cultura do Governo Federal.

Com entrada franca e acessibilidade em Libras, a Cinedocumenta se destaca como um espaço inclusivo, conjugado com a Mostrans, focada em homens e mulheres transgêneros.

PROGRAMAÇÃO

16 de maio – quinta-feira

15h – Exibição dos filmes Ver Além, de Abrahão Lincoln, Fabiana Machado e Luciano Bicalho, e A Festa de Léo, de Luciana Bezerra e Gustavo Melo, no Teatro Centro Cultural Usiminas, sessão acessível em Libras, com audiodescrição e área reservada para cadeirantes.

19h – Bate-papo sobre Cinema, Mercado e Políticas Públicas para o Audiovisual, no foyer do teatro do Centro Cultural Usiminas.

21h – Exibição do filme Olho Nu, seguida por um bate-papo com o diretor Joel Pizzini, no Bar do Gordo.

17 de maio – sexta-feira

19h30 – Exibições dos filmes Ingrid, de Maick Hannder, Mademoiselle do Rap, de Raphael Silva, e Tia Dalva, de Maria de Fátima Augusto, na Faculdade Anhanguera. Participação especial da cantora Súrya, debate com os realizadores dos filmes apresentados e lançamento do livro A Íris por detrás do Arco, de Adilson Mariano.

18 de maio – sábado

18h – Exibições dos filmes Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz, de Lucas Assunção, e Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi, na comunidade quilombola Achado de Cima.

20h – Exibição dos filmes Na Cama com King, de Paola Prestes, e Divinas Divas, de Leandra Leal, no Parque Ipanema, ao lado do Kartódromo.

19 de maio – domingo

19h – Exibição de curtas produzidos durante a oficina de realização, seguida por um bate-papo com Luiz Carlos Lacerda e alunos do curso, no Parque Ipanema.

Durante todos os dias do evento, das 13h às 18h, na Rec na Alta, acontecerá a Oficina de realização de curta-metragem, ministrada pelo cineasta carioca, Luiz Carlos Lacerda.