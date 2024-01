A temporada de férias do Instituto Usiminas, em Ipatinga, segue a todo vapor com uma programação especial e gratuita de arte-educação. Nesta semana, entre os dias 16 e 20 de janeiro, a Ação Educativa do Instituto convida o público a soltar a imaginação no Ateliê Aberto de Férias na oficina “Espelhos de Tinta: o autorretrato pintado”, no Centro Cultural Usiminas. O funcionamento é de terça a sábado, das 13h às 17h, e não é necessário fazer inscrição, basta comparecer ao local. Realizada pelo Instituto Usiminas, a programação conta com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Na oficina, o público se transforma em pintores. Os participantes irão conhecer as histórias de vida de personagens-símbolo de famosos autorretratos da cultura brasileira e internacional. Logo em seguida, serão convidados a pincelarem o próprio autorretrato. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Na última semana, a oficina “A Arte de Modelar” abriu a programação de férias. Crianças e adultos foram convidados a se tornarem escultores. A matéria-prima foi massinha de modelar. Antes de colocar, literalmente, a mão na massa, o público revisitou exposições que já passaram pelo Centro Cultural Usiminas, por meio de fotografias. A partir delas, todos foram convidados a criar a própria escultura.

Serviço:

Ateliê Aberto de Férias

Oficina “Espelhos de Tinta: O autorretrato pintado”

Data: 16 a 20/1

Horário: 13h às 17h

Local: Centro Cultural Usiminas