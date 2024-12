No último sábado (7), a comunidade do Ipaneminha, área rural de Ipatinga, vivenciou mais um momento histórico, com a entrega das obras de restauração da Igreja São Vicente de Paulo. Construída há 70 anos em pau-a-pique e tombada como um dos primeiros patrimônios históricos do município, a igreja foi devolvida à população em uma cerimônia que resgatou o espírito natalino e reafirmou o compromisso da Prefeitura de Ipatinga com a preservação de suas origens e valorização da cultura local.

A celebração contou com a tradicional Cantata de Natal apresentada pelo coral da Escola Municipal Professor Mário Casassanta, com participação de alunos da Educação Básica ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e da Escola de Canto e Música Tenente Oswaldo Machado (TOM). A performance incluiu canções que exaltaram o verdadeiro significado do Natal, culminando em uma emocionante encenação do nascimento de Jesus.

Um dos pontos altos do evento foi a entrega simbólica das chaves do bem preservado aos representantes da comunidade – o presidente da Associação Comunitária do Ipaneminha e Periferia (Acip), Eustáquio Emílio Pereira, o Taquinho, e a zeladora da igreja, Maria Helena Gonçalves Bragança –, um gesto que marcou a conclusão de um processo cuidadoso de restauração, incluindo reparos estruturais, pintura e a recuperação de elementos originais da construção.

SÍMBOLO DE IDENTIDADE

Carlão Oliveira, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, destacou o significado da restauração da igreja. “A entrega da Igreja São Vicente de Paulo é um marco para Ipatinga. Não se trata apenas de restaurar um prédio, mas de devolver à comunidade um símbolo de fé, união e identidade. Cada detalhe foi pensado para preservar a essência dessa construção, que atravessa gerações e carrega em suas paredes a história do Ipaneminha”, destacou.

Eustáquio Emílio Pereira, o Taquinho, expressou sua emoção: “Essa igreja é parte da nossa vida. É onde nossos avós rezaram, onde celebramos casamentos e batizados. Vê-la restaurada com tanto cuidado é como reviver todas essas memórias. Agora temos o compromisso de cuidar para que continue assim para nossos filhos e netos”, afirmou.

Para os alunos que participaram da Cantata e da encenação, foi incrível a experiência de fazer parte desse momento histórico em Ipatinga. Depois de muitos ensaios, eles sentiram a emoção de cantar e representar o nascimento de Jesus perto dessa igreja tão especial.

ILUMINAÇÃO

A igreja do Ipaneminha também recebeu uma iluminação especial, através de uma parceria da Prefeitura de Ipatinga com a Multiluz Solar, empresa de energia solar com sede em Ipatinga, que fez adesão ao Edital de Chamamento Público nº 09/2024, publicado em 7 de novembro de 2024 no Diário Oficial Eletrônico de Ipatinga.

A decoração do patrimônio público no Ipaneminha marca o início de mais uma edição do “Ipatinga Cidade Luz”, que desde 2021 tem iluminado diversos pontos do município, movimentando a época natalina no Vale do Aço. Entre os espaços públicos que serão iluminados em 2024 estão o Parque Ipanema, a rotatória do bairro Cidade Nobre, em frente à prefeitura, e a Praça 1° de Maio (Centro).