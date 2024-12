Representantes do Movimento Pró-Vidas da BR-381, autoridades da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a nova concessionária da BR-381, a Nova 381, se reuniram nesta segunda-feira (9), em Belo Horizonte, para conhecer e discutir as ações previstas para os primeiros 100 dias de gestão da rodovia. A concessão da BR-381, trecho que Caeté a Governador Valadares, foi anunciada como um marco na modernização da infraestrutura viária de Minas Gerais, trazendo esperança de melhorias em uma das estradas mais perigosas do país.

O encontro, realizado a convite do diretor da ANTT Guilherme Sampaio, contou com a presença de diversos representantes. Pela ANTT, estiveram presentes o diretor Felipe Queiroz e os assessores Carlos Alvisi, Allan Milagres, Beto e Marcelo Alcides. Pela Nova 381, participaram o diretor-presidente Marcelo Boaventura, a diretora financeira Danielle Vida, o diretor de engenharia Marco Túlio e o gerente operacional Diego Dutra. O coordenador Clésio Gonçalves representou o Movimento Pró-Vidas.

AÇÕES INICIAIS PARA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Durante a reunião, Marcelo Boaventura detalhou as primeiras iniciativas da Nova 381 para transformar a rodovia, que carrega o apelido de “rodovia da morte”, em um corredor mais seguro e eficiente para os usuários. Entre as prioridades estão melhorias no pavimento, reforço na sinalização vertical e horizontal, limpeza de vegetação, manutenção de drenagem e intervenções em trechos considerados críticos para acidentes.

Segundo Boaventura, a empresa está empenhada em promover ações imediatas que causem impacto visível na segurança da estrada. Para identificar os pontos mais vulneráveis, a Nova 381 realizou consultas com entidades como a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o próprio Movimento Pró-Vidas.

“Já recebemos uma lista com 20 pontos críticos, incluindo o trevo de Caeté e os trechos duplicados entre Nova Era e Antônio Dias e entre Governador Valadares e Belo Oriente, onde há alta incidência de colisões frontais”, afirmou Boaventura.

PARCERIAS E IMPACTO REGIONAL

Além das obras de curto prazo, a Nova 381 planeja estreitar laços com as comunidades ao longo da rodovia. O diretor-presidente anunciou que, após a assinatura oficial do contrato, os gestores visitarão as cidades do entorno para dialogar com autoridades locais e lideranças comunitárias.

A concessionária também pretende prestigiar o comércio regional na aquisição de materiais e contratação de serviços, priorizando a mão de obra local. As seleções para as vagas de trabalho começam em abril do próximo ano, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico da região.

EXPECTATIVA DE TRANSFORMAÇÃO

Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas, destacou o otimismo com as iniciativas da Nova 381. “A proposta dos 100 primeiros dias é promissora e mostra que estamos no caminho para transformar a ‘rodovia da morte’ em uma ‘rodovia da vida’. A experiência e o profissionalismo da equipe da Nova 381 nos dão segurança de que mudanças significativas virão”, afirmou.

Ele também ressaltou os ajustes realizados pela ANTT no edital de concessão, liderados pelo diretor Guilherme Sampaio. “Essas alterações foram cruciais para o sucesso do leilão e garantirão uma rodovia moderna e segura para todos”, completou.

A BR-381, que já foi cenário de inúmeras tragédias, agora inicia um novo capítulo sob a gestão da Nova 381. As expectativas estão altas, e os primeiros passos para a revitalização e modernização prometem oferecer um futuro mais seguro para motoristas e comunidades da região.