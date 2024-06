A Associação Cultural Zélia Olguin, em parceria com a Academia Olguin e o Centro de Referência em Dança do Vale do Aço, apresenta o Espetáculo Gala da Academia Olguin, na próxima sexta-feira, 28 de junho, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. O evento contará com a participação especial das alunas da academia e convidados, proporcionando uma noite repleta de elegância e arte. O espetáculo tem como objetivo arrecadar fundos para que um grupo de alunas possa participar da 41ª edição do renomado Festival de Dança de Joinville.

A partir das 20h o público poderá conferir trechos de clássicos como Laurência, Lá Fille Mal Gardé, Esmeralda, A Fonte de Bakhchisarai, “Grande Tarantela” de George Balanchine, “Rapsódia” de Frederick Ashton e “Asturias”, dueto de dança caráter com música de Isaac Albéniz, além de coreografias assinadas por Salette Olguin e Guilherme Junio.

O Festival de Dança de Joinville é um dos mais importantes eventos de Dança do país. Sua 41ª edição acontece de 17 a 27 de julho de 2024, transformando Joinville na capital da dança. Para esta edição do evento a Academia Olguin foi selecionada com três coreografias, para participação na categoria Palcos Abertos, que acontece em palcos localizados em diversos pontos da cidade e região.

Anualmente a Academia Olguin ruma para Joinville para participar do festival, sempre com inscrição de coreografias montadas com suas alunas e do Centro de Referência em Dança do Vale do Aço. Em 2023 esteve presente com duas coreografias, com a participação da bailarina do projeto Centro de Referência Maria Luisa Hott, participando das categorias Palcos Abertos e no Festival da Sapatilha. A bailarina apresentou uma variação do balé clássico de repertório La Esmeralda, coreografia Original de Marius Petipa e um balé neoclássico O Florescer da Camélia, coreografado por Salette Olguin, que obteve o terceiro lugar no festival.

Nesta edição do Festival de Dança de Joinville participam das apresentações as bailarinas Analice Babilon, Júlia Paiva, Luana Versiani, Luiza Nacife, Maria LuisaHott e Marina Louzada com as coreografias “Polifonia” e “Canon em D Maior”, assinadas por Guilherme Júnio e uma variação do balé clássico “La Fille Mal Gardée”, com adaptação de Salette Olguin.

A Gala da Academia Olguin é uma realização da Associação Cultural Zélia Olguin, Academia Olguin, com apoio do Instituto Usiminas. Ingressos podem ser adquiridos na Academia Olguin. Informações pelo telefone (31) 98605 8026 com Salette Olguin.

Serviço:

Gala da Academia Olguin

28/06/2024 às 20h – Teatro do Centro Cultural Usiminas

Ingressos R$ 40,00 – Informações (31) 98605.8026 com Salette Olguin