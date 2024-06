No dia 27 de junho, o Grupo de Teatro Farroupilha comemora 29 anos de dedicação às artes cênicas em Ipatinga, destacando-se por sua contribuição ao teatro, circo, música e outras linguagens. Fundado em 1995, o grupo celebra seu aniversário com duas intervenções artísticas em praças públicas localizadas em áreas periféricas da cidade.

O Dia do Farroupilha começa às 9h30, na praça do ponto final do Vila Celeste, com o tema Recursos hídricos. Às 15h30, na praça Dona Maria do Dízimo (Campo do Bigode), no Veneza II, acontece a intervenção Cultura Popular, focada na tradição do circo, com um aulão circense.

Essas intervenções fazem parte do projeto O Teatro Nosso de Cada Dia, iniciado em maio deste ano. A iniciativa leva espetáculos, intervenções artísticas e oficinas de teatro e circo às ruas e praças de Ipatinga, promovendo o acesso gratuito à cultura para todas as idades. O projeto se estenderá até dezembro, incluindo apresentações especiais em escolas locais.

FORMAÇÃO

Desde sua fundação, o Grupo de Teatro Farroupilha incorpora a linguagem circense em suas produções, com elementos como palhaços, pernas de pau e pirofagia. A parceria com a Escola Nacional de Circo (RJ) fortaleceu sua técnica e expandiu suas performances para além de Minas Gerais.

Os 29 anos de história do Grupo são sustentados por dois pilares fundamentais: a produção cênica e o trabalho pedagógico. Com mais de 31 montagens e inúmeras performances em diversos espaços, incluindo escolas e presídios, o grupo busca gerar reflexão e promover a transformação social por meio do Teatro do Oprimido. Oferecendo oficinas e cursos livres, o Farroupilha forma novos talentos na região e amplia o diálogo sobre questões sociais, especialmente nas comunidades periféricas de Ipatinga.

RECONHECIMENTO

O Grupo de Teatro Farroupilha recebeu reconhecimento em festivais nacionais e estaduais, solidificando sua posição como um dos principais expoentes culturais não só de Minas Gerais, mas também do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Paraná.

Serviço:

Atividades de aniversário do Grupo Farroupilha. Amanhã (27), às 9h30, na praça do Ponto Final do Vila Celeste, vivência teatral aberta.Às 15h30, na praça Maria do Dízimo, no Campo do Bigode do Veneza 1, performance com a temática Cultura Popular.

Para mais informações, entre em contato com Claudiane Dias pelo telefone (31) 98570-0193 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

O site do Grupo é www.teatrofarroupilha.com.br