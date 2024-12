A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Núcleo de Prevenção a Acidentes e Violências – Nupav, promove nesta quarta-feira (4) o lº Seminário “Caminhos nas Situações de Violência”. O evento visa promover troca de experiências e o fortalecimento de parcerias para enfrentar as mais diversas formas de violência.

A participação no seminário tem caráter interdisciplinar e multisetorial, reunindo servidores públicos de todas as secretarias municipais, além de representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Hospital Márcio Cunha e os conselhos de direitos, com apoio da Unimed Vale do Aço e Sicoob Cosmipa.

Ao longo do evento, serão abordados temas como “A construção de uma cultura de paz”, “A importâcia da comunicação não violenta” e “Fortalecimento de uma atuação em rede”.

Isabela Blank, uma das cooredenadoras do evento, ressalta que o encontro acontece em um ambiente de cooperação, onde cada participante tem a oportunidade de contribuir com a sinalização de novas perspectivas e soluções frente aos desafios das violências que habitam os lares e o dia a dia de todos.

Serviço:

Seminário Nupav – Caminhos nas Situações de Violência

Local: Auditório da AFYA (Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga)

Horário: 7h30 às 17h.