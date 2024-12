Reconhecido como um dos pioneiros na área médica e hospitalar de Ipatinga, o médico Aloísio Bemvindo, natural de Lima Duarte (MG), lançou sua primeira obra literária, “Aloísio Bemvindo – Uma história de vida”, em evento especial no Hospital Márcio Cunha (HMC). A biografia é uma rica narrativa de sua trajetória pessoal e profissional, resgatando memórias, desafios e conquistas que marcaram a medicina e sua convivência com amigos e familiares.

“A vida de uma pessoa é tudo aquilo que aconteceu desde o nascimento até o presente momento”, reflete Aloísio no prefácio de seu livro. É com essa perspectiva que ele revisita episódios marcantes de sua infância no interior de Minas Gerais, sua formação na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), os primeiros passos na carreira médica em São Paulo e a consolidação de seu legado em Ipatinga, onde atua há décadas.

DO INTERIOR DE MINAS AO RECONHECIMENTO NACIONAL

Aloísio Bemvindo iniciou sua jornada acadêmica em Juiz de Fora, onde dividiu o tempo entre os estudos de medicina e aulas como professor em cursinhos pré-vestibulares. Após a graduação, mudou-se para São Paulo, onde exerceu medicina no renomado Hospital Emílio Ribas, especializando-se em infectologia.

Uma visita a Ipatinga, para encontrar um colega de faculdade, mudou os rumos de sua vida. Encantado com a região e sua receptividade, decidiu permanecer e contribuir para o desenvolvimento da saúde local. Em 1977, assumiu a coordenação da construção da UTI do Hospital Márcio Cunha, deixando um legado significativo no atendimento médico.

LANÇAMENTO COM PROPÓSITO SOLIDÁRIO

O lançamento do livro reuniu amigos, familiares e colegas no Hospital Márcio Cunha, muitos deles citados na obra. Toda a renda obtida com a venda será destinada ao Albergue Instituto de Longa Permanência para Idosos Lar São Vicente de Paulo, em Lima Duarte, reafirmando o compromisso do autor com a solidariedade e o bem-estar da comunidade.

Além de relembrar conquistas e desafios da carreira médica, Aloísio compartilha histórias curiosas e engraçadas no capítulo “Um pouco de humor”. Desde pescarias com amigos em grandes rios brasileiros até episódios inusitados da prática médica, o autor transforma momentos simples em lições de vida e alegria.

UMA VIDA DEDICADA À MEDICINA E AO RESPEITO HUMANO

Maria Carlota, irmã do médico, descreve o livro como um espelho da trajetória do autor: “Ele acumulou histórias da vida e da medicina, casos médicos e muitos causos que sempre gostou de contar. Nesta reflexão sobre o vivido, Aloísio deixa registrados eventos que ilustram seu caminho e revelam o homem em defesa da vida”.

O livro, editado pela MCN Comunicação, foi planejado para ser acessível, com uma leitura fluida e cativante, permitindo que o público conheça o homem por trás do jaleco branco. Aloísio Bemvindo é lembrado não apenas por sua competência técnica, mas também por sua generosidade, ética e habilidade única de cultivar amizades ao longo dos anos.

Com a publicação, o médico escreve mais um capítulo em sua história, desta vez para inspirar outros e preservar memórias que atravessam gerações.