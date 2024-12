No próximo dia 15 de dezembro, Coronel Fabriciano sediará o “Roteiro Turístico”, um evento especial na Serra dos Cocais, com o objetivo de promover o turismo local e valorizar a rica natureza e cultura da região. A iniciativa visa atrair visitantes e fortalecer o orgulho dos moradores pela exuberância natural, pela gastronomia diversa e pela hospitalidade que caracterizam a Serra dos Cocais.

O projeto foi idealizado por empreendedores da região e conta com o apoio da Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

EXPERIÊNCIAS E ATRAÇÕES

Os participantes poderão desfrutar de uma ampla variedade de experiências, como degustações de produtos locais, incluindo vinhos, licores, compotas, geleias e bolos de jabuticaba, além de queijos artesanais, pão de queijo, iogurtes e outros produtos frescos. Também haverá a venda de produtos artesanais, como sabonetes naturais feitos com extratos típicos da região, como eucalipto, jabuticaba e pitanga.

Adriana Venâncio, empreendedora local e uma das organizadoras do evento, destaca a importância da iniciativa: “Queremos ampliar a visão do turismo na região e mostrar, tanto para os moradores quanto para os visitantes, que a Serra dos Cocais oferece uma experiência única, com natureza exuberante, gastronomia de qualidade e hospitalidade local”, disse.

PROGRAMAÇÃO

O evento contará com uma programação diversificada, incluindo: Sabores regionais: Café da manhã e almoço com pratos típicos e bebidas no “Recanto Cherie”. Música ao vivo e cultura: Apresentações musicais, teatro e o tradicional Batuque dos Cocais. Atividades interativas: Bingo e outras atrações para toda a família. Para participar do café da manhã e do almoço, é necessário fazer a reserva diretamente com Rosângela, proprietária do “Recanto Cherie”, pelo telefone (31) 97175-3413.

Serviço:

Data: 15 de dezembro de 2024

Horário: Das 10h às 16h

Local: Recanto Cherie, Serra dos Cocais, Coronel Fabriciano

Participe e vivencie o melhor da Serra dos Cocais!