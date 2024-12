Com o objetivo de proporcionar férias inesquecíveis e seguras, a Usipa promove mais uma edição da Colônia de Férias, de 13 a 24 de janeiro. Com atividades variadas e transporte exclusivo para Ipatinga, Coronel Fabriciano e Cidade Nova, em Santana do Paraíso, o evento promete momentos de lazer e aprendizado para crianças de 3 a 15 anos.

A tradicional Colônia de Férias da Usipa está prestes a começar, e as últimas vagas ainda estão disponíveis para os pais que buscam uma alternativa saudável e divertida para ocupar o tempo dos pequenos durante o período de recesso escolar. A programação, que acontece de 13 a 24 de janeiro, inclui diversas atividades que estimulam o contato com a natureza, a criatividade e o desenvolvimento físico, sempre acompanhadas por monitores especializados.

Entre os destaques do evento estão brinquedos infláveis, passeios de trenzinho, oficinas temáticas e circuitos que desafiam as habilidades motoras. As crianças também poderão aproveitar atividades aquáticas, como piscinas e playgrounds, além de uma visita ao zoológico, que promove o aprendizado sobre a fauna local. Uma das atrações mais esperadas é a festa das cores, que promete momentos de pura diversão.

A estrutura conta com transporte exclusivo e seguro, disponível para Ipatinga, Coronel Fabriciano e Cidade Nova, garantindo tranquilidade para os pais. Cada criança receberá um kit personalizado, chamado “Kit Colunin”, e terá acesso a lanches diários durante os dias de atividade.

Associados da Usipa ainda contam com descontos especiais nas inscrições, tornando a experiência mais acessível. Para Luiza Elisabete, gerente administrativa da Usipa, a Colônia de Férias vai além do lazer: “Assumimos a responsabilidade de tratar todos os nossos colunins como nossos filhos, garantindo momentos inesquecíveis e muita alegria. É uma honra fazer parte de tantas memórias felizes”, destaca.

Serviço:

Colônia de Férias da Usipa

Data: 13 a 24 de janeiro

Idade: 3 a 15 anos

Informações: WhatsApp (31) 99713-4240 ou telefone (31) 3801-4350

As vagas são limitadas, e a procura é alta. Não deixe para a última hora e garanta já a participação de seu filho em uma experiência que une diversão, segurança e contato com a natureza.