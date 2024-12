Nesta sexta-feira (13), a Escola Municipal Gercy Benevenuto, no Taúbas, foi cenário de uma celebração especial, com a premiação do 1º Concurso de Frases e Desenhos que teve como tema “A Importância da Vacina na Prevenção da Dengue, um Pacto pela Vida!”, promovido pela Prefeitura de Ipatinga.

Participaram do concurso alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. O campeonato destacou a criatividade e o engajamento dos estudantes da rede municipal, reforçando a necessidade de conscientização sobre a prevenção às arboviroses.

Walisson Medeiros, secretário municipal de Saúde, ressaltou que a iniciativa é uma forma de sensibilizar não apenas os alunos, mas também suas famílias, sobre a relevância da vacina como medida preventiva contra a dengue. “Através da mobilização nas escolas – disse -, conseguimos ampliar o entendimento sobre a imunização e promover um compromisso coletivo com a saúde e a prevenção das arboviroses”.

Já Patrícia Avelar, secretária municipal de Educação, destacou a importância de envolver crianças e adolescentes em ações que incentivem a reflexão sobre questões de saúde pública: “Desenvolver a consciência nos estudantes é investir em um futuro mais responsável. Quando eles participam ativamente de iniciativas como esta, tornam-se multiplicadores de uma mensagem essencial para toda a comunidade”, pontuou.

CRIATIVIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA

Na categoria desenho, o primeiro lugar foi conquistado por Thayná Barbosa, da própria Escola Gercy Benevenuto. Enzo Phillipe, da Escola Jaime Morais Quintão, do Jardim Panorama, ficou em segundo, e Ana Alice, também da Gercy Benevenuto, completou o pódio com o terceiro lugar.

Já a melhor frase, “Cuide do mundo, não do mosquito. A dengue mata!”, foi elaborada por Luís Eduardo Freitas, da Escola Maria da Conceição Pena Rocha, do Esperança, com uma mensagem que destacou a importância da vacinação contra a Dengue.

PREMIAÇÃO

Os vencedores receberam prêmios como cestas de guloseimas e caixas de bombons, enquanto a escola que mais se destacou foi agraciada com uma festa especial, incluindo pipoca, picolés e muita diversão. A entrega dos prêmios representou um momento de reconhecimento e também de fortalecimento dos laços entre educadores, profissionais de saúde e a comunidade escolar.

A Prefeitura de Ipatinga reforça que a vacina contra a dengue está disponível na rede municipal de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A expectativa é que, com iniciativas como essa, mais famílias sejam motivadas a aderir à imunização, contribuindo para a proteção coletiva e a redução dos casos de dengue na região.