O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) de 2024 formou quase 600 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de escolas da rede pública de ensino de Coronel Fabriciano e de Timóteo, que participaram da iniciativa no segundo semestre. Além dos estudantes e seus familiares, educadores e representantes das instituições parceiras estiveram presentes nas cerimônias de formatura do programa da Polícia Militar de Minas Gerais.

Em Timóteo, a formatura do Proerd foi realizada no dia 9/12, no Ginásio Coberto Iorque José Martins, no Centro, pela 85ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais, com a presença de cerca de 500 pessoas. Além da Fundação Aperam, são parceiras do programa, a Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Prefeitura de Timóteo, Fundação Emalto, o Rotary Club de Acesita e o Imag – Instituto Maçom de Gestão de Projetos Sociais.

Coronel Fabriciano teve a sua formatura no dia 4/12, na Escola Municipal Senador Zé Alencar, no bairro Silvio Pereira II, promovida pelo 58ª BPM de Polícia Militar de Minas Gerais, com apoio da Fundação Aperam, Colégio João Calvino, Rotary, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) de Coronel Fabriciano e Prefeitura do município. Um público de aproximadamente 300 pessoas prestigiou a formatura.

Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam e Coronel do Quadro de Oficiais da Reserva da Polícia Militar reforçou que o Proerd se torna uma referência para os jovens. “A parceria da Fundação Aperam permite que a Polícia Militar aplique o programa com tranquilidade e efetividade, concentrando-se em ministrar as aulas do programa enquanto o planejamento junto às escolas e preparação de estruturas são apoiados pelos parceiros, em especial pela Fundação Aperam. Na formatura, podemos ver o quanto os alunos se envolveram com o programa, que os incentiva a construir uma história de vida longe das drogas e da violência, sendo orgulho para familiares, escola e comunidade”, comentou.

NOVA FASE

Segundo o sargento Wender Oliveira Santos da 85ª Cia. da PMMG, por meio de 10 lições, as crianças aprendem a fazer boas escolhas, ser bons cidadãos, ser responsáveis consigo e com os outros, lidar com o bullying, comunicar de forma adequada, lidar com a pressão dos colegas e recusar qualquer tipo de droga, dentre outros temas.

“A missão foi cumprida. Percebemos uma grande vibração e interesse dos alunos. O brilho no olhar deles, com a participação ativa nas aulas, o apoio dos comandantes do 58° BPM e da 85ª Cia. PM, dos diretores e parceiros que acreditam na efetividade do Proerd, demonstram que estamos no caminho certo”, completou o sargento.

Para Graziela Gomes Pereira, diretora da Escola Estadual José Ferreira Maia, do bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo, o Proerd incentiva uma mudança de comportamento numa fase em que os alunos mais precisam, quando estão pré-adolescentes. “São sete anos do Proerd em nossa escola e observamos que os alunos começam a se preocupar mais com o que fazem e com os colegas. Essa mudança de comportamento dos alunos torna o ambiente completamente diferente. E eles vão para a próxima etapa da vida deles mais preparados. Só temos a agradecer pelo Proerd”, expressou.

Cristiane Gomes estava radiante pela formatura do filho Daniel Vitor Gomes Delgado, de 10 anos, no Proerd de Timóteo, que participou onde estuda, na Escola Municipal Joaquim Ferreira. “Ele sempre chegava em casa falando sobre as atividades ensinadas pelo Sargento Wender e hoje ele conta que vai levar pra vida dele tudo que aprendeu”, contou.

A diretora da Escola Municipal Senador Zé Alencar, Adeliane Gonçalves Coelho, contou que o Proerd é sempre um momento muito esperado pelos alunos da escola. “Recebemos o Proerd somente no 2°semestre e foi pura alegria e euforia. Receber o programa na escola é sempre muito bom, pois os momentos são de muito aprendizado e sabemos que a informação é essencial para que nossos alunos sigam o caminho correto”, frisou.

20 ANOS DE PARCERIA

O Proerd é desenvolvido há 20 anos pela Polícia Militar com os alunos que cursam o 5º ano do Ensino Fundamental. Ao longo desses anos, a Fundação Aperam esteve junto desse projeto por acreditar no seu objetivo de beneficiar os alunos com informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. O programa propõe aos alunos uma reflexão para fazerem escolhas com sabedoria, pensando nos riscos e nas consequências, para decisões seguras e com responsabilidade.