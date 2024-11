O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas a partir de 24 de novembro. O calendário de pagamentos seguirá a ordem do número final do benefício, começando pelos segurados que recebem um salário mínimo.

Os primeiros beneficiários contemplados serão aqueles com número final 1, que receberão no dia 24 de novembro. Os pagamentos seguirão de forma escalonada até 7 de dezembro, quando serão creditados os valores para beneficiários com número final 0. Para quem recebe acima do salário mínimo, os depósitos começam em 1º de dezembro.

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício mensal e será depositada junto com o pagamento regular de novembro. O INSS atende atualmente cerca de 37 milhões de beneficiários em todo o país, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais.

O valor total a ser distribuído pelo governo federal com o 13º salário dos beneficiários do INSS em 2023 ultrapassa R$ 65 bilhões. A segunda parcela será paga entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, seguindo o mesmo critério de distribuição por número final do benefício.

Para consultar as datas específicas de pagamento, os beneficiários podem acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para smartphones, ou o site oficial do instituto. O calendário completo também está disponível nas agências bancárias responsáveis pelo pagamento dos benefícios.

*Com informações O Antagonista