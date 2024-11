Por Alice Costa (*)

Pela primeira vez, o dia 20 de novembro será feriado nacional, um marco histórico dedicado à Consciência Negra. Essa conquista reforça a importância de refletirmos sobre a história, as lutas e as desigualdades que a população negra enfrenta no Brasil. É uma oportunidade para destacar não apenas o legado cultural e social, mas também os desafios econômicos que precisam ser superados para alcançarmos uma verdadeira equidade.

A relação entre raça e desigualdade financeira no Brasil tem raízes profundas. Durante séculos, pessoas negras foram sistematicamente excluídas de direitos básicos como educação, trabalho digno e acesso a crédito. Mesmo hoje, as barreiras persistem: a população negra ganha, em média, menos da metade do salário da população branca, ocupa menos cargos de liderança e enfrenta mais dificuldades para empreender e acumular patrimônio.

Nesse contexto, a consciência financeira torna-se uma ferramenta poderosa de transformação. Não se trata apenas de poupar ou investir, mas de compreender o dinheiro como um meio de romper ciclos de exclusão e construir autonomia. Para a população negra, planejar as finanças representa segurança, liberdade e a possibilidade de deixar um legado que inspire mudanças.

Além disso, a consciência financeira deve ser coletiva. Promover a educação financeira em comunidades historicamente desfavorecidas, apoiar negócios liderados por pessoas negras e exigir políticas públicas que ampliem o acesso a crédito e oportunidades são passos essenciais para enfrentar as desigualdades estruturais.

Neste feriado histórico, convido todos à reflexão: como o dinheiro pode ser uma ferramenta de luta e justiça social? A luta por igualdade não se limita a combater preconceitos; é também sobre redistribuir oportunidades e construir um Brasil mais justo.

Por isso, negros e brancos são chamados a enxergar o poder da consciência financeira. Entender e praticar o planejamento financeiro não é apenas um ato individual, mas um movimento capaz de promover inclusão e transformar vidas. Afinal, o verdadeiro significado da Consciência Negra está em unir esforços para construir um futuro onde todos possam prosperar.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras