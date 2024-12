A confiança do empresário industrial brasileiro despencou em dezembro de 2024, atingindo o pior nível desde maio de 2023. O levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou um cenário preocupante, com 27 dos 29 setores avaliados apresentando queda nos índices de confiança.

O estudo mostrou que o número de setores industriais com falta de confiança saltou de dois para 17 em apenas um mês. As regiões Sul e Sudeste foram as mais afetadas, registrando quedas de 4 e 2,5 pontos respectivamente, com índices abaixo da linha divisória de 50 pontos, indicando pessimismo generalizado.

Os produtos de borracha (44,3 pontos), madeira (45,6 pontos) e minerais não-metálicos (47,6 pontos) lideram a lista dos setores mais pessimistas. Em contrapartida, os segmentos de farmoquímicos e farmacêuticos mantiveram-se como os mais otimistas, com 57,3 pontos.

Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, atribui a queda às incertezas relacionadas ao ajuste fiscal, juros elevados e alta do câmbio. Esses fatores impactam diretamente os custos operacionais e a demanda do setor industrial.

A pesquisa, que consultou 1.868 empresas de diferentes portes entre 2 e 11 de dezembro, destacou que as pequenas e médias empresas foram as mais impactadas, migrando da zona de confiança para a de desconfiança. O cenário sugere a necessidade de medidas governamentais para estimular a competitividade e fortalecer o setor industrial brasileiro diante dos desafios econômicos atuais.

*Com informações Metrópoles