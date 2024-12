Com o objetivo de capacitar estudantes e oferecer oportunidades de qualificação para o mercado de trabalho, a Usiminas concluiu a realização de mais uma edição do Programa Mentoria para Jovens, em Ipatinga. A iniciativa contou com a participação de 14 estudantes com idades entre 17 e 25 anos.

De agosto a dezembro, os jovens tiveram a oportunidade de fazer seis encontros online com colaboradores da Usiminas para falar de diversos temas. Os participantes acessaram uma plataforma e material direcionado aos temas de autoconhecimento, habilidades socioemocionais, mercado de trabalho, carreira e Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Na quarta-feira (18), os estudantes e familiares participaram do encontro que marcou a conclusão do programa, realizado no Centro de Memória Usiminas, com a presença de familiares. Os jovens e mentores falaram de suas experiências e receberam o certificado de conclusão.

A estudante, Maria Julia Oliveira, 19 anos, afirma que participação no programa foi importante traçar um plano de carreira. “A troca de conhecimento e histórias foi incrível. Foi ótimo receber orientações sobre quais caminhos posso seguir dentro do que já penso para meu futuro profissional”, comenta. Para sua mãe, Elaine Oliveira, o programa foi um divisor de águas para sua filha. “Ela precisava de orientação profissional, pois concluiu o ensino médio e estava sem saber qual curso poderia fazer. E agora Maria Júlia já definiu seu caminho. Participar de uma Mentoria da empresa traz um peso muito grande. A empresa é uma referência para os jovens”.

Vinícius Amorim, que é mentor pelo segundo ano consecutivo, ressalta a importância da troca de experiências que o programa proporciona. “Pra mim é uma oportunidade de compartilhar experiências e vivências e aprender também. É satisfatório podemos contribuir para a construção da careira de jovens”.

Presente no evento, o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, falou aos jovens sobre a importância de sonhar e planejar a carreira. “Estamos felizes em desenvolver esse programa que é contínuo. Com esse tipo de iniciativa, a Usiminas demonstra sua preocupação pelo desenvolvimento das pessoas, para ser mais sustentável, competitiva e melhorar seu desempenho como referência em excelência industrial. Os sonhos se constroem e a Usiminas é lugar dos jovens terem sonhos e evoluir”.