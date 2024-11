A Prefeitura de Ipatinga, por meio das Secretarias de Educação e de Saúde, lançou na rede municipal de ensino um concurso de frases e desenhos para enfatizar a importância da vacina na prevenção às arboviroses, em especial a dengue. O 1º. Concurso de Frases e Desenhos “A importância da Vacina na Prevenção da Dengue, um pacto pela vida!”, vai até o dia 30 de novembro para as escolas que ofertam o 5º ano do Ensino Fundamental I e 6º ao 9º do Ensino Fundamental II.

A vacina contra a dengue está disponível na rede municipal de saúde, mas é baixa a procura pela imunização. “Nosso objetivo é sensibilizar e promover uma nova cultura sobre a importância da vacina, que é indicada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Assim contribuímos com a mudança de valores e ações para proteção e melhoria socioambiental no que se refere às arboviroses”, afirma Walisson Medeiros, secretário municipal de Saúde.

A iniciativa nas escolas visa justamente alcançar o público-alvo da imunização, que são os adolescentes em idade escolar. O envolvimento dos educadores em parceria com os profissionais de saúde é a receita que pode dar certo no combate às arboviroses, que são dengue, zika e chikugunya. Por meio do concurso, a rede de saúde do município espera conscientizar a todos quanto à necessidade de adotar atitudes positivas de combate ao mosquito transmissor. Ao mesmo tempo, gerar consciência responsável sobre o tema.

“A Educação entende e apoia a necessidade de fomentar nas crianças e nas famílias a importância da vacina como um dos meios de prevenção das arboviroses,e nada melhor do que envolver as crianças nesse processo educacional e de conscientização através da criação dos desenhos e frases alusivos ao tema”, acentua Patrícia Avelar, secretária municipal de Educação.

O CONCURSO

Podem se inscrever estudantes matriculados do 5º ano do Ensino Fundamental l e do 6º ao 9º. ano do Ensino Fundamental ll. Cada aluno pode concorrer com apenas um desenho ou frase conforme o ano, e cada escola poderá selecionar três trabalhos para a etapa final.

O tema proposto para a criação de frases e desenhos é: “A importância da comunidade na prevenção das arboviroses, um pacto pela vida!”. É livre a criatividade para desenvolver o tema. Os trabalhos precisam ser inéditos e não conter figuras extraídas da internet ou de qualquer impresso.

O 3º lugar vai ganhar uma barra de chocolates; o 2º. Lugar, uma caixa de bombons, e o 1º. Lugar, uma cesta de guloseimas variadas. A escola vencedora receberá picolés, pipoca e muita diversão como recompensa, conforme prevê o edital.