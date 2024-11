As Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são condições cada vez mais frequentes em ambientes laborais. A rotina intensa de movimentos repetitivos, a falta de pausas regulares e a má postura são alguns dos fatores que elevam o risco dessas lesões. Esses problemas afetam músculos, tendões e nervos, levando a dores e desconfortos que, quando não tratados, podem se transformar em lesões crônicas. Com pequenas mudanças na rotina e o investimento em ergonomia é possível prevenir esses quadros, melhorando a qualidade de vida e a produtividade.

De acordo com Rafaella Canêdo Simões Ferreira, médica do Trabalho da Vita Soluções em Saúde Ocupacional, a repetição excessiva de movimentos, o uso de força desnecessária e a falta de postura adequada e condições de trabalho que não consideram uma ergonomia adequada são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de LER e DORT. “Com o tempo, esses fatores sobrecarregam os músculos e articulações, gerando desconforto que pode comprometer o rendimento e a saúde dos profissionais. No entanto, práticas simples, como pausas regulares e a adoção de mobiliário adequado, podem fazer grande diferença. Além disso, um espaço de trabalho bem iluminado e organizado contribui para um ambiente mais saudável e menos estressante”, orienta.

A médica explica que implementar pequenas mudanças na rotina alivia a tensão muscular e evita sobrecargas. “Programar intervalos para interromper a repetição de tarefas, ajustar a altura da cadeira, manter os pés no chão e os ombros alinhados, além de investir em equipamentos ergonômicos, como cadeiras e mesas ajustáveis, são cuidados que reduzem os riscos de lesões e proporcionam conforto durante a execução das atividades”, aconselha.

Rafaella apresenta algumas dicas que contribuem para evitar a sobrecarga muscular e desgastes das articulações. “Alternar tarefas ao longo do dia evita que uma única parte do corpo seja sobrecarregada, e isso promove um uso equilibrado dos músculos. Além disso, é muito importante alongar mãos, braços, ombros e pescoço, pois isso alivia a tensão muscular e melhora a flexibilidade, além de promover o relaxamento durante o expediente. Outra dica importante é sempre realizar as tarefas com a força necessária, evitando o desgaste excessivo dos músculos e articulações”, destaca.

A profissional ressalta que, em caso de identificação precoce de algum desses sintomas, é preciso buscar orientações médicas para evitar o agravamento da condição e o desenvolvimento de lesões crônicas. “Os sinais e sintomas iniciais que indicam a necessidade de atenção incluem dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, formigamento ou dormência, especialmente em mãos e dedos, fadiga muscular, edema ou enrijecimento muscular e a sensação de diminuição ou perda de força”, alerta.

A prevenção dessas lesões traz benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. “Para os colaboradores significa menos dores, reduz o desconforto e proporciona um maior bem-estar. Já para as empresas, os ganhos incluem a redução do absenteísmo e dos custos com afastamentos e tratamentos, além de maior produtividade e melhora na imagem organizacional. Por isso incorporar esses cuidados no dia a dia representa um compromisso com a saúde ocupacional e com a qualidade de vida dos trabalhadores, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente”, pontua a médica.

