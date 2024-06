As escolas municipais de Ipatinga estão recebendo uma nova iniciativa de educação em saúde com o lançamento do projeto “Visa nas Escolas”. Promovido pela Vigilância Sanitária, o projeto começou no dia 18 de junho e segue durante os próximos meses, oferecendo uma série de atividades educativas voltadas para crianças de 6 e 7 anos.

O objetivo principal do projeto é disseminar informações sobre boas práticas sanitárias de maneira lúdica e didática, envolvendo tanto os fiscais da Vigilância Sanitária quanto as equipes pedagógicas das escolas municipais. As atividades são conduzidas de forma interativa, utilizando brinquedos, jogos de perguntas e respostas, e cartilhas educativas de colorir, tornando o aprendizado acessível e divertido para as crianças.

A educação infantil é uma fase crítica para o desenvolvimento de hábitos que perduram por toda a vida. O “Visa nas Escolas” tem o objetivo de proporcionar às crianças uma base sólida de conhecimento sobre saúde e higiene, contribuindo para a formação de comportamentos saudáveis desde cedo.

“A conscientização lúdica sobre boas práticas sanitárias é fundamental para prevenir doenças e promover a saúde pública. Este projeto é uma excelente oportunidade para integrar esses ensinamentos ao cotidiano das crianças de uma forma que elas possam entender e adotar”, destacou Josiane Márcia de Castro, diretora da Departamento de Vigilância em Saúde de Ipatinga.

O secretário de Saúde do município, Walisson Medeiros, explicou que o projeto é uma iniciativa estratégica para educar as crianças sobre práticas de higiene e saúde. “Esperamos que esses conhecimentos sejam levados para casa, influenciando positivamente as famílias e a comunidade. Nossa meta é reduzir a incidência de doenças transmissíveis e promover um ambiente mais seguro e saudável para todos”, assinalou.

ATIVIDADES DO PROJETO

O “Visa nas Escolas” utiliza oficinas interativas para ensinar práticas sanitárias importantes. Essas oficinas incluem:

– Higienização correta dos alimentos: Orientando as crianças sobre a importância de lavar os alimentos para evitar contaminações.

– Apresentação de alto teor dos alimentos: Educando sobre os valores nutricionais e a importância de uma alimentação balanceada.

– Higienização correta das mãos: Demonstrando técnicas eficazes para a lavagem das mãos, essencial para a prevenção de doenças.

– Descarte e uso racional dos medicamentos: Ensinando sobre o uso seguro e o descarte adequado de medicamentos para evitar riscos.