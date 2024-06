O Posto Médico Legal (PML) de Ipatinga, anteriormente localizado dentro das dependências do cemitério Parque Nossa Senhora da Paz, será inaugurado em um novo endereço nesta sexta-feira (28). A solenidade está marcada para às 11h, no imóvel situado na Avenida Londrina, entre os bairros Veneza e Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Autoridades e representantes da sociedade civil estarão presentes, conforme anunciado pelo 12º Departamento de Polícia Civil.

O PML de Ipatinga atende a 16 municípios da região: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Coronel Fabriciano, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Santana do Paraíso e Timóteo, abrangendo uma área total de 5.064 quilômetros quadrados e servindo aproximadamente 590.000 habitantes.

Atualmente, o Posto Médico Legal conta com uma equipe composta por seis médicos legistas, dois investigadores de polícia e duas servidoras municipais, cedidas pela prefeitura de Ipatinga.

No último ano, foram realizadas 4.994 perícias no PML de Ipatinga. Este posto desempenha um papel crucial na investigação criminal, emitindo laudos científicos especializados em medicina forense que complementam o conjunto probatório utilizado nos julgamentos criminais.

O PML de Ipatinga será pioneiro no interior de Minas Gerais ao adotar o FlexCam, um equipamento de raio-X desenvolvido para auxiliar a polícia científica e os Institutos Médicos Legais. Esta tecnologia produz imagens digitais de alta definição dentro dos padrões médicos, proporcionando detalhes precisos que melhoram a qualidade e especificação dos laudos emitidos.