A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets aprovou, nesta terça-feira (26), a convocação do cantor Gusttavo Lima para prestar depoimento, além da quebra de seu sigilo financeiro. A decisão foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que busca esclarecer o envolvimento do artista com empresas de apostas virtuais.

Além de participar de campanhas publicitárias, Gusttavo Lima é sócio da VaideBet, uma das empresas investigadas pela CPI. Convocado, o cantor será obrigado a comparecer, sob pena de condução coercitiva caso não cumpra a determinação.

A quebra de sigilo financeiro inclui a análise de dois relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): um relacionado diretamente ao cantor e outro à sua empresa, a Balada Eventos e Produções Ltda. Esses documentos poderão trazer informações fiscais e bancárias atualmente protegidas por sigilo, que podem ser cruciais para a investigação.

Além de Gusttavo Lima, também foi convocado para depoimento o empresário Ernildo Júnior Farias, CEO da Pixbet. Os senadores também aprovaram 21 convites para depoimentos à CPI, incluindo um para o youtuber Felipe Neto. Os demais convites são para donos de empresas de apostas, autoridades públicas e pesquisadores. No caso do convite, o comparecimento é facultativo.

No total foram 27 requerimentos aprovados, sendo 23 da relatora Soraya Thronicke e quatro do presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR).

GUSTTAVO LIMA

Soraya explica que a convocação tem o objetivo de esclarecer o seu nível de envolvimento com o mercado de apostas virtuais, “incluindo possíveis recebimentos irregulares ou participação em ações antiéticas ou ilegais”. Gusttavo Lima chegou a ter pedido de prisão feito pela Justiça de Pernambuco no âmbito da Operação Integration, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro através de empresas de apostas virtuais. O Ministério Público do estado pediu o arquivamento do caso.

“Como uma figura pública influente, sua atuação pode ajudar a compreender o impacto de celebridades na promoção de apostas online, especialmente entre consumidores mais vulneráveis”, justifica a senadora no requerimento (REQ 182/2024).

A CPI também pediu informações sobre contratos e movimentações financeiras de duas empresas do cantor: a Balada Eventos e Produções e a GSA Empreendimentos e Participações Ltda.

FELIPE NETO

O convite a Felipe Neto partiu do presidente da CPI, senador Dr. Hiran (REQ 205/2024). O senador afirma que quer colher informações sobre como funciona a contratação de influenciadores pelas empresas de apostas virtuais e quais são as recompensas e valores que eles recebem. Felipe Neto participou de campanhas para a casa de apostas Blaze e já afirmou publicamente que se arrepende da decisão. Dr. Hiran quer saber também quais motivos levaram o youtuber a deixar de promover jogos de azar virtuais.

“O depoimento deve prestar informações importantes sobre a promoção de apostas online e suas consequências. Sua experiência pode fornecer elementos significativos para a elaboração de políticas públicas eficazes para combater este mal que está assolando as famílias brasileiras”

OUTROS CONVITES

Os outros 20 convites são para especialistas, pesquisadores, autoridades públicas e representantes das empresas de aposta debaterem e prestar informações ao colegiado.

Serão convidados os representantes das empresas UpBet, Multibet e Pixbet, além da empresa de pagamentos Pix2Pay e A CPI busca esclarecer indícios de que a falta de controle rigoroso sobre operações de apostas possa estar facilitando esquemas de lavagem de dinheiro.

Também serão convidadas autoridades públicas representantes dos seguintes órgãos:

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro

Polícia Civil dos estados de Pernambuco e de Alagoas

*Com informações Agência Senado