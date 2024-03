No próximo fim de semana, a cidade de Ipatinga se prepara para receber o aguardado 1º Torneio Rio Doce de Natação, edição 2024. Organizado pela equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa, o evento promete agitar as águas do Parque Aquático Toshiaki Kurosa, na Usipa, nos dias 15 e 16 de março.

Com a chancela da Federação Aquática Mineira, o torneio ganha destaque oferecendo aos atletas uma plataforma para conquistar índices que os habilitarão a participar de competições de nível estadual e nacional. A expectativa é alta entre os nadadores, treinadores e amantes da natação na região.

A equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa, conhecida por sua tradição e excelência na natação, entra na competição com uma impressionante delegação de mais de 60 atletas. Esses jovens talentos estarão em busca de recordes pessoais e da consolidação de seus nomes no cenário esportivo.

O Parque Aquático Toshiaki Kurosa, sede do torneio, é reconhecido por suas instalações de alto padrão e propício ao desenvolvimento de performances excepcionais. Com uma piscina moderna e estrutura completa, o ambiente será palco de disputas emocionantes e momentos memoráveis para os participantes e espectadores.

A competição promete ser acirrada, com provas que abrangem diversas categorias e estilos, desde os mais curtos e intensos até os desafios de resistência. Os atletas terão a oportunidade não apenas de competir entre si, mas também de mostrar ao público o resultado de meses de treinamento e dedicação.

Além da busca pelos melhores tempos, o 1º Torneio Rio Doce de Natação também ressalta o espírito esportivo e a camaradagem entre os participantes. A troca de experiências e a celebração da paixão pela natação são aspectos que tornam o evento ainda mais especial, como conta o coordenador de Natação da Usipa, Rômulo Ferreira. “Estamos animados com a chegada do 1º Torneio Rio Doce de Natação. Esta competição é um marco para nossos atletas, oferecendo uma oportunidade única para que eles demonstrem todo o potencial desenvolvido nos treinamentos. Estamos confiantes de que veremos performances extraordinárias e, quem sabe, a conquista de índices que os levarão a voos ainda mais altos em competições estaduais e nacionais”, disse.

A natação usipense faz parte do Projeto Ecomov Natação Ano VI, patrocinado pela Consul, Sicoob Vale do Aço, Univale Transportes, Usiminas, Francofer e CBC.