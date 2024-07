A Prefeitura de Coronel Fabriciano vai antecipar, nesta sexta-feira (05/07), o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Serão injetados aproximadamente R$ 4,5 milhões nas contas dos servidores da ativa, além de R$ 920 mil destinados aos aposentados e pensionistas segurados pelo PrevCel. Com isso, um total de mais de R$ 5,4 milhões será movimentado na economia local.

De acordo com a legislação trabalhista, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até novembro, e a segunda, até dezembro. Contudo, desde 2017, a administração “Novos Tempos” opta por antecipar 50% do benefício para o meio do ano como uma política de valorização dos servidores públicos.

O secretário de Governança Financeira e Orçamentária, Wander Ulhôa, destaca que a “antecipação é possível porque a atual gestão da prefeitura tem mantido o equilíbrio das contas do município”. A parcela equivale a 50% do salário base do servidor, sem descontos. Portanto, é preciso que os servidores fiquem atentos já que os encargos serão debitados na segunda parcela a ser paga no fim do ano.

DÍVIDAS QUITADAS

O secretário ainda destaca que a Gestão quitou neste ano todas as dívidas do município, herdadas de gestões passadas. Foram amortizadas as dívidas do PrevCel e do PMAT. Somados os valores, foram pagos mais de R$ 5,5 milhões para encerrar os financiamentos, poupando os cofres públicos de juros contratuais dos parcelamentos. “Dentro do escopo do nosso planejamento, nós incluímos alguns anos atrás a liquidação de todas as dívidas e agora em março zeramos as pendências que de certa forma oneravam os cofres da prefeitura”, explicou.