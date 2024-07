No próximo sábado, 6 de julho, às 8h20, acontecerá o “Respire Summit Online – Apneia do Sono: uma Perspectiva Multidisciplinar”. Organizado pela Respire Educacional em parceria com os Fisioterapeutas do Sono, o evento online tem como foco principal promover uma discussão aprofundada sobre apneia do sono.

Especialistas de diversas áreas estarão presentes para compartilhar conhecimentos e apresentar novas abordagens para o tratamento dessa condição.

As inscrições podem ser feitas através do site da Sympla, pelo link: www.sympla.com.br/evento-online/respire-summit-online-apneia-do-sono-uma-perspectiva-multidisciplinar/2497625.

NOVOS MÉTODOS

O “Respire Summit Online” tem como objetivo atualizar os participantes sobre as mais recentes descobertas e práticas no manejo da apneia do sono, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e está associada a sérias complicações de saúde.

A programação foi cuidadosamente planejada para oferecer uma visão abrangente e multidisciplinar sobre o tema, abordando desde as nuances dos diferentes fenótipos clínicos até os desafios no tratamento com aparelhos intraorais.

PROGRAMAÇÃO:

8h30 – Abertura do Evento

O evento começará com uma introdução que destacará a importância do tema e o impacto da apneia do sono na qualidade de vida dos pacientes.

8h45 às 9h30 – Conferência Magna

Tema: Decisão terapêutica baseada nos diferentes fenótipos clínicos da apneia obstrutiva do sono.

Palestrante: Dra. Melânia Marques, médica otorrinolaringologista.

A especialista trará uma abordagem diferenciada, focando na personalização do tratamento com base nos diferentes fenótipos da apneia obstrutiva do sono, proporcionando um olhar clínico mais detalhado e direcionado.

9h40 às 10h10 – Conferência 1

Tema: Apneia obstrutiva do sono: o que vem além do IAH

Palestrante: Dra. Flávia Nerbass, fisioterapeuta.

Nesta conferência, Dra. Flávia Nerbass discutirá as limitações do índice de apneia-hipopneia (IAH) e apresentará novas métricas e abordagens para uma compreensão mais ampla da apneia do sono.

10h20 às 10h50 – Conferência 2

Tema: O que faz diferença no manejo da terapia pressórica do paciente com apneia obstrutiva do sono

Palestrante: Dra. Liliane Mendes, fisioterapeuta.

Dra. Liliane Mendes abordará as diversas estratégias de manejo da terapia pressórica, destacando os fatores que podem influenciar na eficácia do tratamento e no conforto do paciente.

11h00 às 11h30 – Conferência 3

Tema: Desafios do tratamento da apneia obstrutiva do sono com aparelho intraoral

Palestrante: Dra. Maria de Lourdes Rabelo Guimarães, dentista.

Encerrando as conferências, a Dra. Maria de Lourdes Rabelo Guimarães discutirá os desafios e benefícios do uso de aparelhos intraorais no tratamento da apneia do sono, oferecendo insights sobre as melhores práticas e inovações nessa área.

11h30 às 11h50 – Perguntas e Considerações

Os participantes terão a oportunidade de fazer perguntas aos palestrantes e discutir os tópicos abordados durante o evento, promovendo uma troca rica de experiências e conhecimentos.

11h50 – Encerramento

O evento será encerrado com uma síntese das discussões e considerações finais sobre os próximos passos no estudo e tratamento da apneia do sono.

SOBRE A RESPIRE

A Respire fornece soluções inovadoras para os mercados de produtos respiratórios, hospitalares e do sono. Há 15 anos no mercado, possui raízes profundas na simplicidade e em uma paixão por apresentar soluções para quem precise delas. Esta tradição de inovação, combinada a uma capacidade de prever as necessidades de mercado, motivou a Respire a extrapolar o contexto comercial e promover eventos educacionais como oportunidade de interlocução científica entre os profissionais de saúde do Brasil.

Serviço:

INSCRIÇÕES

As inscrições para o “Respire Summit Online” podem ser feitas através do site da Sympla, acessível pelo link:

RESPIRE SUMMIT 2024