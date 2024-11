O apresentador Emilio Surita, do programa Pânico da Jovem Pan, reagiu com ironia ao momento histórico em que o dólar ultrapassou a marca de R$ 6 pela primeira vez. Durante a edição do programa nesta quinta-feira (28), o comunicador pediu uma “salva de palmas” e fez referência bem-humorada ao “hexa”, comparando o novo patamar da moeda americana com títulos esportivos.

A cotação da moeda americana alcançou níveis ainda mais expressivos na manhã de sexta-feira (29), chegando a R$ 6,10 no mercado à vista. O aumento está diretamente relacionado ao novo pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que gerou incertezas no mercado financeiro.

Durante o programa, o clima de sátira foi compartilhado por outros integrantes da atração. Daniel Zukerman, membro do elenco, complementou a ironia dizendo que “não deve ter sido fácil, mas conseguiram”. Surita ainda brincou sobre uma possível nova alta, sugerindo que o próximo objetivo seria “rumo ao sete”.

A disparada do dólar tem causado preocupação entre economistas e analistas de mercado, que apontam para possíveis impactos na economia brasileira. O aumento na cotação afeta diretamente o preço de produtos importados, custos de viagens internacionais e pode pressionar a inflação no país. O momento econômico delicado tem gerado diferentes reações na sociedade, desde preocupação genuína até o uso do humor como forma de comentar a situação.

*Com informações Pleno.News