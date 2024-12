Ipatinga amanheceu de luto nesta quarta-feira (11) com a perda de Júlia Roque, uma das figuras mais emblemáticas do setor jurídico local. Pioneira e exemplo de força, Dona Júlia teve uma trajetória marcante, contribuindo significativamente para a construção da história e da segurança jurídica da cidade.

Dona Júlia começou sua trajetória ainda jovem, trabalhando no cartório de seu pai, Sérvulo Roque, onde demonstrou desde cedo seu comprometimento e dedicação ao serviço público. Na década de 1970, ingressou na carreira pública por meio de concurso, consolidando uma atuação reconhecida por sua liderança e competência.

Com a emancipação de Ipatinga, ela assumiu a chefia do Cartório de Registro de Imóveis. Sua atuação não apenas garantiu a legalidade de atos e contratos essenciais ao desenvolvimento do município, mas também serviu de referência para profissionais do setor jurídico em todo o Estado.

Recentemente, Dona Júlia foi homenageada com uma Moção de Aplausos em reconhecimento a sua notável trajetória. Sua história de pioneirismo e dedicação transcende os limites do setor jurídico, representando um marco para as mulheres em tempos em que oportunidades iguais eram raras.

Além de seu impacto profissional, Dona Júlia era conhecida por sua força pessoal e pelo amor à família. Viúva, deixa dois filhos, Ramon Roque Villarino e Pablo Roque Villarino, que agora carregam o legado de uma mulher cuja vida foi exemplo de coragem e trabalho.

RECONHECIMENTO E COMOÇÃO

A notícia de sua morte gerou grande comoção entre autoridades locais, colegas de profissão e a população de Ipatinga. O município reconhece a importância de sua vida e obra para a história da cidade, lamentando profundamente a perda de uma de suas maiores referências.

VELÓRIO

O velório será a partir das 18h de hoje, no Salão Velório Memorial Zelo, na Avenida Londrina, no bairro Veneza II, em Ipatinga. Na quinta-feira (12), de 7h às 12h, o corpo será velado no Cemitério Vale da Saudade, em Coronel Fabriciano. O sepultamento está marcado para às 12h30, no Cemitério Municipal Senhor do Bonfim, em Coronel Fabriciano