lpatinga recebe nesta quarta e quinta-feira (12 e 13/06), a 14° edição do Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia Materiais e Mineração (ABM), deve atrair cerca de 500 pessoas. Os debates irão para além do campo da legislação, ampliando a troca de informações e o conhecimento a respeito do tema por meio de painéis com especialistas convidados.

Nesta edição, o evento espera reunir engenheiros, técnicos de segurança, analistas, operadores, médicos, docentes, acadêmicos e gestores, com o objetivo de compartilhar experiências vividas e cases de sucesso, provocando uma reflexão conjunta entre todas os segmentos industriais para fortalecer as diretrizes que são fundamentais para estabilidade e consolidação dos resultados.

A 14° edição do Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos será realizado no Centro Cultural Usiminas o ao longo dos dois dias de evento, a programação reunirá: cerimônias de abertura e encerramento, palestra de abertura sobre o tema “Transformação Cultural: Desafios para o futuro e para as lideranças” — ministrada pelo diretor de Operações da Comportamento Psicologia do Trabalho, Julio Turbay — além de painéis com especialistas e representantes empresariais sobre as temáticas “Indicadores ESG”, “Saúde Ocupacional”, “Segurança de processos” e “Cases de sucesso”.

A programação do Workshop contará ainda com uma fase de pré-evento, nesta terça-feira (11), na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, serão ministrados minicursos, por especialistas renomados, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Confira as capacitações ofertadas:

Curso 1: Gestão de Análise de Riscos Químicos: entenda como fazer uma análise de riscos químicos e selecionar o EPI correto – Um passo a passo para a seleção de riscos com estudo de caso

Docente: Bruno Faria – Especialista de Produto Tyvek® Garments Brazil – DuPont

Curso 2: Estratégias de transformação Cultural em SS

Docente: Julio Turbay – Diretor de Operações na Comportamento

Curso 3: Fatores humanos nas indústrias de base – a segurança e a saúde mental como resultantes da equação da gestão

Docente: Prof. Dr. Roberto Aylmer – PhD da Aylmer Consulting

Curso 4: Luvas de proteção para os segmentos (mineração, metalúrgica e siderúrgica) e orientação de boas práticas no trabalho em altura

Docentes: Robert Souza e Arlisson Santos Hortencio – Desenvolvedores Técnicos da Danny

Além da programação de cursos, palestras e painéis, o WSSO possui também uma feira de exposição, em que os principais players dos setores de saúde e segurança, focados na Indústria de Base, apresentam seus portfólios de equipamentos e soluções inovadoras. Nos dias 12 e 13, os participantes contarão ainda com coffee breaks e, no dia 12, será oferecido um coquetel.

O 14º WSSO tem a Usiminas e Ternium como empresas anfitriãs e, além das siderúrgicas, conta também com a participação das instituições: Danny, Libus, Reframax, RIP, SME, Industrial Scientific, MSA, Aperam, Cesla, DuPont, General Instruments, Gerdau, MRC, Provest e Cenibra.

A RELAÇÃO ENTRE O VALE DO AÇO E A INDÚSTRIA DE BASE BRASILEIRA

A zona mineira conhecida como Vale do Aço contempla 28 cidades e recebeu este nome por concentrar um dos maiores parques industriais de siderurgia da América Latina, contando com a presença de empresas como: a Usiminas, líder nacional na produção e na comercialização de aços planos, a Aperam, produtora integrada de Aços Planos Especiais, e a ArcelorMittal, a maior produtora mundial de aço.

As três empresas mantêm unidades na Região Metropolitana do Vale do Aço, que contempla os municípios de Ipatinga, Timóteo (onde fica uma das unidades da Aperam), Coronel Fabriciano (que possui uma unidade da ArcelorMittal) e Santana do Paraíso.

As siderúrgicas presentes no Vale do Aço representam mais de 40% do setor da indústria mineira e fazem com que a região seja responsável pela principal produção industrial do estado, segundo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), além de ganhar destaque como um dos principais polos de empregabilidade do território mineiro.

Serviço:

14° edição do Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos

Local: Centro Cultural Usiminas, Ipatinga – MG

Data: 12 e 13 de junho

Inscrições: https://www.abmbrasil.com.br/por/evento/14-wsso-workshop-de-saude-seguranca-ocupacional-e-de-processos/inscricoes-5

Confirma a programação completa do evento no link: https://www.abmbrasil.com.br/por/evento/14-wsso-workshop-de-saude-seguranca-ocupacional-e-de-processos