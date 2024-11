A ipatinguense Danielle Abrantes, Miss Simpatia no concurso Miss Brasil 2005, está à frente de um projeto que une sua trajetória pessoal e profissional a um propósito maior: promover a cura e o bem-estar. Intitulado “Viver em Plenitude Chá de Casa Nova”, o projeto tem como objetivo a criação de um espaço terapêutico em Prado, cidade turística no sul da Bahia.

O espaço promete oferecer um conjunto de práticas integrativas que incluem yoga, terapias holísticas, cursos, palestras e cerimônias voltadas ao equilíbrio emocional, físico e espiritual. Entre os serviços previstos estão o Reiki, Leitura Corporal, Barras de Access, Biomagnetismo, Sound Healing (cura por meio de frequências sonoras), e dança.

Além disso, a prática do Yin Yoga será um dos pilares do projeto. Essa técnica milenar combina fundamentos do yoga tradicional e da medicina chinesa, com foco na saúde dos tecidos mais profundos do corpo e na harmonia do sistema nervoso autônomo.

“Nosso objetivo é ajudar cada pessoa que passar por aqui a encontrar seus próprios mecanismos de cura. Queremos oferecer um espaço para cultivar o silêncio da mente e o equilíbrio energético, trazendo mais paz e autoestima em um mundo tão ansioso”, explica Danielle.

TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADE

Para concluir o espaço, Danielle lançou uma campanha de arrecadação de recursos. A iniciativa busca apoio de doadores para garantir que o local seja acolhedor e harmonioso para atender pessoas interessadas em tratamentos alternativos.

O Studio de Yoga Solaluna, como será chamado, pretende oferecer um ambiente acolhedor para pessoas que buscam alternativas naturais de cura e autoconhecimento. “É uma empreitada audaciosa, mas os obstáculos têm sido vencidos com determinação”, ressalta Danielle, convidando a comunidade a abraçar essa iniciativa inovadora no cenário terapêutico da região.

Itens para doação estão listados em arquivo PDF no final da matéria e disponíveis para consulta, e os interessados podem entrar em contato diretamente com Danielle pelo telefone (73) 99933-2600.

Serviço:

Montagem do Espaço Terapêutico “Viver em Plenitude” e residência

Beneficiária: Danielle Abrantes

Data de inauguração: 1º de dezembro de 2024

Local: Praça do II Centenário, nº 342, Centro, Prado – BA, CEP 45980-000

Contato: Studio de Yoga Solaluna – (73) 99933-2600

