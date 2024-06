Visando capacitar cada vez mais as empresas de segurança privada e de asseio e conservação, o Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerais (Sindesp-MG) e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais (Seac-MG) se uniram para oferecer ao mercado das empresas de segurança privada e de asseio e conservação mais capacitação.

Dentro dessa proposta, as entidades de classe convidaram a advogada e sócia do escritório de advocacia Chenut, Fernanda Assis Souza para ministrar um webinar gratuito para o setor de segurança privada e de asseio e conservação sobre a Nova Lei de Licitações: panorama atual.

O evento acontece quinta-feira, 13 de junho, às 9h, no modelo online. Os interessados em participar do evento deverão salvar o link disponibilizado no final da matéria para ter acesso à sala do evento.

O Seminário Nova Lei de Licitações: panorama atual é uma oportunidade imperdível para as empresas de segurança privada e de asseio e conservação do estado de Minas Gerais se atualizarem sobre a revogação das Lei nº 8.666/1993 e Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão), após seis meses de revogação e entender quais são os principais desafios enfrentados pelo mercado.

Não perca a chance de esclarecer suas dúvidas e se manter atualizado sobre esse tema tão relevante.

A iniciativa do Sindesp-MG e Seac-MG reforça a importância e qualidade deste webinar para as empresas de segurança e de asseio e conservação.

O link para participar do evento é https://bit.ly/4dZd9n3

Mais informações pelo e-mail: [email protected]