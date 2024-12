Os brasileiros precisarão se programar para realizar operações bancárias presenciais durante as festividades de fim de ano. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou mudanças no funcionamento das agências bancárias em todo o país para o período natalino e Ano Novo.

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, as agências funcionarão em horário reduzido, das 9h às 11h. No dia do Natal, as instituições permanecerão fechadas. O mesmo esquema será repetido na virada do ano, com as agências fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

O último dia de 2024 com atendimento presencial completo será 30 de dezembro, quando os bancos funcionarão normalmente. Para evitar transtornos, a Febraban recomenda que os clientes utilizem os canais digitais, como internet banking e aplicativos, que manterão operação regular durante todo o período.

As contas de consumo como água, energia e telefone, com vencimento nos dias sem expediente bancário, poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimos. No entanto, tributos e impostos precisam ter o pagamento antecipado para evitar multas e juros.

O sistema de compensação bancária, incluindo TEDs, não funcionará durante os feriados. Apenas as transferências via Pix continuarão disponíveis 24 horas por dia, permitindo movimentações financeiras mesmo nos dias sem expediente bancário.

Walter Tadeu de Faria, diretor adjunto de Serviços da Febraban, ressalta que os canais digitais oferecem praticamente todas as transações financeiras do sistema bancário, desde pagamentos e transferências até consultas de saldo e extratos, representando uma alternativa prática durante o período festivo.

*Com informações IstoÉ Dinheiro