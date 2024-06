O mês de junho será de muita festa no Thermas Internacional. Isso porque o tradicional resort, localizado em Esmeraldas, vai promover a 5ª edição de seu arraiá, um evento repleto de atrações típicas para toda a família. Durante cinco finais de semana (entre 8 de junho e 7 de julho), todos os sábados e domingos, de 13h às 22h, os presentes poderão se deliciar com comidas típicas, brincadeiras, bingo, música ao vivo, fogueira, quentão e muito mais.

Além da festança junina, será possível visitar o Museu do Bonsai, também localizado no Thermas. O espaço foi criado em homenagem às “árvores em vaso” e é o primeiro da América construído de acordo com os padrões da arquitetura japonesa. O empresário e idealizador do Museu, Francisco Corrêa, conta que alguns bonsais da exposição estão entre os melhores do mundo, conforme avaliação de especialistas internacionais. “Comecei o plantio mais para embelezar o parque. Hoje, o bonsai virou uma das minhas paixões. A arte milenar nos ensina a ter mais paciência, humildade, disciplina e a respeitar a natureza”, conta. São disponibilizados aos visitantes diversas opções de mudas para aquisição e cultivo do próprio bonsai.

Serviço:

5°Arraiá do Thermas Internacional Minas Gerais

Data: Sábados e domingos entre 8 de junho e 7 de julho.

Horários: As atividades serão de 13h00 às 22h00 aos sábados, e de 13h00 às 17h00 aos domingos.

Entrada gratuita para famílias associadas e seus convidados – Como cortesia, os associados do Thermas Internacional poderão levar 1 família de amigos para se divertir e aproveitar as festividades em todos os finais de semana de Junho.

Endereço: BR 040 Km 497 – sentido Brasília – Zona Rural – Esmeraldas

Informações: (31) 3295-6565.

Museu do Bonsai

Entrada Franca

Terça a domingo, das 8h às 17h30