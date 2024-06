Na próxima sexta-feira (14), a Escola Municipal José Lagares de Lima, em Belo Oriente, receberá o espetáculo teatral Ananse: Contos e Encantos. O evento, que ocorrerá às 9h45 e às 13h, “será uma imersão nas raízes da ancestralidade brasileira e no universo infantil”, adianta Gilson Magno, ator, filósofo e diretor-geral da peça. “O espetáculo revisitará contos do mundo africano e do indígena, recheados de alegria e ludicidade”, acrescenta. Compõem o elenco os atores Chrika de Oliveira, Jailton Laurindo, Sonaly Torres, Wallace Maciel e Wemerson Rodrigues (Geléia).

A programação marca o início da circulação do Ananse: Contos e Encantos, na cidade de Belo Oriente, uma iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com a Associação Artística e Cultural de Coronel Fabriciano – Rizoma Cultural, e patrocínio master do Instituto Cultural Vale. Segundo Roberto Yokel, ator e vice-presidente do Rizoma Cultural, o projeto visa criar, circular e difundir produções cênicas teatrais, integrando-as ao universo da contação de histórias e articulando-as com culturas afro-brasileiras. “Nosso objetivo é contribuir para o livre acesso à cultura em sua diversidade”, afirma Yokel.

Sonaly Torres, atriz, pedagoga e diretora-geral do projeto, destaca a importância do Ananse: Contos e Encantos para as cidades do interior de Minas Gerais. “Nossas atividades promovem a difusão de manifestações culturais locais e o acesso a ações integradas voltadas para o desenvolvimento de uma perspectiva multicultural. Além disso, proporcionamos acesso gratuito a diversas atividades culturais, como espetáculos teatrais, cursos e mostras culturais”, explica Sonaly.

O projeto Aananse será desenvolvido nas cidades de Coronel Fabriciano, Antônio Dias e Belo Oriente. Em Coronel Fabriciano, as atividades começaram no dia 12 de abril, oferecendo gratuitamente à comunidade os cursos Faz de Contos, que aborda a pesquisa e estudo de histórias, criação e produção de textos envolvendo narrativas locais, contos tradicionais e histórias de culturas afro-brasileiras; Expressões da Cultura Afro-brasileira, sobre fundamentos, músicas, ritmos e movimentos da cultura afro-brasileira em interação com interpretação teatral e contação de histórias; Cenografia, Figurinos e Adereços, focado na criação e confecção de figurinos e cenários para performances de contação de histórias, e Artes Cênicas, curso de interpretação teatral, jogos teatrais e criações cênicas de performances de contação de histórias, destinado a adultos e idosos da comunidade em geral.

Desde o início das atividades em Coronel Fabriciano, mais de 125 pessoas já se inscreveram e participam dos cursos oferecidos pelo projeto. Todas as atividades são gratuitas, permitindo um amplo acesso à cultura e ao aprendizado.

A programação do Ananse ganha sequência no dia 21 de junho, em Belo Oriente, com o início dos cursos nas escolas Escola Municipal José Lagares de Lima e Escola Municipal Esperança, e com o Encontro de contadores de histórias, que acontecerá em Coronel Fabriciano, no dia 10 de julho, na Escola Estadual Professora Celina Machado, e, no dia 12 de julho, em Belo Oriente, na Escola Municipal Esperança.

Serviço:

Mais informações sobre a programação e os cursos estão disponíveis no Instagram oficial do projeto @rizoma.cultura.