Sábado e domingo (14 e 15/12), às 21h, a Fundação Aperam promove a 30ª Cantata de Natal. Pelas janelas do casarão histórico, que está todo iluminado e decorado para a apresentação especial, o Coral Infantojuvenil Aperam vai apresentar um repertório com canções natalinas e brasileiras e internacionais que valorizam o amor, a família e as belezas naturais do nosso país.

O Papai Noel e uma intervenção teatral do DaMa Espaço Cultural, encenação do Presépio humano com o Grupo de Teatro Arte na Maturidade do Programa Andanças, também vão abrilhantar as noites e receber a comunidade. Toda a apresentação vai contar com tradução em Libras.

O Coral Infantojuvenil da Aperam é regido pela maestrina Josiane Drummond, com o acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Calebe Bicalho, Ramon Soares, Gabriel Moura e Fernando Rian.

“Estamos preparando muitas surpresas para celebrar a 30ª edição da tradicional Cantata de Natal. Este ano a celebração do Natal tem um gosto especial, pois a Fundação Aperam também está comemorando 30 anos e a Aperam South America 80 anos. A Cantata será mais um presente para a comunidadel”, adiantou Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam.

FOTOS COM O PAPAI NOEL

As visitas à Casa do Papai Noel continuam do dia 17 a 23/12, de 19h às 22h30. Os visitantes também poderão apreciar apresentações de canções natalinas com os músicos na Acordes, nos dias 21 e 22/12. Para quem deseja tirar fotos com o Papai Noel, a Fundação Aperam disponibiliza um totem fotográfico para ativação de fotos personalizadas. As fotos também são publicadas na página do facebook da Fundação Aperam (@fundacaoaperam).

NATAL DA MINEIRIDADE

A 30ª Cantata de Natal da Fundação Aperam está participando do Natal da Mineiridade, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT-MG), que busca promover todos os destinos mineiros com programações natalinas.

Por meio do portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br), o governo estadual divulga as manifestações culturais, históricas e naturais do estado, com destaque para as decorações e programações natalinas nos municípios mineiros.