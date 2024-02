Começa no domingo (11), e vai até terça-feira (13) o Carna Usipa. No domingo tem apresentação do Grupo Polivalência. A segunda-feira fica por conta do Grupo Show – Bateria Nota 10, que promete muito samba. E, na terça-feira, para fechar com chave de ouro, Juh Guedes.

Além da música, o Carna Usipa oferece um pacote completo de diversão. O acesso é liberado para as piscinas, parquinho, área de churrasco e toda a estrutura social do clube. Serão dias de folia, descontração e momentos especiais para compartilhar com amigos e familiares.

Para associados da Usipa, a entrada é gratuita. E para não sócio, o convite diário pode ser adquirido por R$ 95, no dia do evento, na Central de Atendimento do Clube. Crianças até 5 anos não pagam.

A gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete, compartilhou suas expectativas para o Carna Usipa deste ano. “Estamos muito animados para receber todos os associados e visitantes em mais uma edição do Carnaval na Usipa. A expectativa é que seja um evento épico, com muita alegria, diversão e momentos inesquecíveis para todos que participarem. Esperamos que as pessoas venham com suas fantasias, tragam seus amigos e familiares, e desfrutem de momentos de alegria e descontração”, afirmou Luiza.

O Carna Usipa é realizado pela Usipa, com produção da Agência 1, promoção da rádio 98 FM, e conta com o apoio da Cervejaria Klaus, Água Mineral Essa e Guilherme e Gabi, garantindo uma festa completa e segura para todos os participantes.