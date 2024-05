A Orquestra de Câmara do Vale do Aço traz novamente músicas tradicionais caipiras e sertanejas numa roupagem clássica, fazendo a ponte entre a música cantada pelo povo e a apresentação clássica dada pela Orquestra. O evento será realizado no Teatro do Centro Cultural Usiminas, no dia 6 de junho, às 20h30.

Iniciativa visa aproximar as pessoas da música orquestral. Tocando músicas sertanejas que, normalmente, não fazem parte do repertório sinfônico, a Orquestra quer despertar a curiosidade do grande público. No programa estão músicas como “Romaria”, de Renato Teixeira; “Evidências”, de José Augusto e Paulo Sérgio Valle e “No Rancho Fundo”, de Chitãozinho e Xororó.

Outras canções sertanejas também estarão no programa sob a regência do maestro Vinícius Saturnino Chaves numa noite romântica para embalar e esquentar o início das festas juninas no Vale do Aço.

A Orquestra de Câmara do Vale Aço no ano que completa 25 anos de atuação na região do Vale do Aço, tendo o patrocínio da Usiminas e da Consul através do Governo de Minas Gerais pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Timóteo através da Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço:

Orquestra de Câmara do Vale do Aço

Data: 6 de junho

Hora: 20h30

Duração: 1h

Classificação: Livre

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço

Ingressos: Inteira R$ 10,00 / Meia-entrada R$ 5,00 (no site www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, fone: (31) 3822-3031.