A Cenibra, uma das principais empresas do setor de celulose no Brasil, deu início a uma série de obras de acessibilidade em sua unidade fabril, localizada em Belo Oriente, Minas Gerais. A iniciativa busca adaptar instalações construídas na década de 1970, garantindo que colaboradores, parceiros e visitantes, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, possam circular com segurança, conforto e autonomia.

Entre as melhorias planejadas, destacam-se a instalação de pisos táteis, que proporcionam maior segurança e autonomia para pessoas com deficiência visual. A fábrica recebe, diariamente, cerca de 1.200 pessoas, o que reforça a importância das adaptações.

Leandro Pinho, técnico administrativo da empresa e pessoa com mobilidade reduzida, celebrou a iniciativa. “Essas ações promovem igualdade de oportunidades e respeito à dignidade das pessoas. Além disso, transformam barreiras físicas, sociais e psicológicas em um sentimento de inclusão, empatia e pertencimento perante a sociedade”, afirmou.

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Para a execução das obras, foi necessário realizar o manejo de algumas árvores presentes nos canteiros e passeios da unidade. Em conformidade com a legislação ambiental, a Cenibra implementou o Projeto de Arborização Urbana, em parceria com a Prefeitura de Belo Oriente, para compensar as remoções. A ação prevê o plantio de mudas em diversas áreas do município, contribuindo para a revitalização ambiental.

Além disso, a madeira resultante das árvores retiradas será doada à Fundação Comunitária Educacional Cultural Esportiva e Profissionalizante do Oriente (FunceBelo), beneficiando iniciativas sociais e fortalecendo os laços da empresa com a comunidade local.

COMPROMISSO COM INCLUSÃO E RESPONSABILIDADE

A Cenibra reforça que as obras vão além do cumprimento de exigências legais, alinhando-se aos valores de inclusão e sustentabilidade da empresa. A ação reflete a visão corporativa de que a acessibilidade e a preservação ambiental são pilares fundamentais para a construção de um futuro mais humano e responsável.

Mais informações sobre as iniciativas podem ser obtidas no site oficial da empresa (www.cenibra.com.br) ou pelo telefone 0800 283 3829.