Reunindo atletas medalhistas nas últimas Paralimpíadas Escolares, realizadas há uma semana em São Paulo, Ipatinga sedia neste sábado (7) a segunda edição do Festival Paralímpico, uma competição que incentiva a inclusão e a participação no Movimento Paralímpico difundido por todo o território nacional. O evento acontece no galpão coberto do Parque Ipanema, com modalidades de vôlei sentado, bocha paralímpica e atletismo.

O Festival Paralímpico é realizado pela Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) e com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME). O evento terá início às 9h, envolvendo mais de 180 crianças e adolescentes com idades de 7 a 17 anos.

DESTAQUES

A competição ocorre após a belíssima participação dos atletas do Polo Sete de Outubro/Liespe nas Paralimpíadas Escolares, que fizeram história em São Paulo. Eles conquistaram dez medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze e, com esse desempenho, ajudaram a delegação mineira a garantir o 3º lugar na classificação geral da maior competição mundial para jovens com deficiência.

Destaques como Victório da Silva, Patrick Cauã e Isaque Oliveira mostraram a força do esporte ipatinguense na competição nacional, quebrando recordes e somando vitórias, e certamente estarão presentes no Parque Ipanema participando do Festival Paralímpico, que comemora o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro.

VIVÊNCIA

Patrocinado pela Caixa, o Festival Paralímpico é uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ocorre simultaneamente nas 27 unidades federativas do país, proporcionando a todos os envolvidos, de maneira recreativa e lúdica, a vivência de modalidades paralímpicas. A iniciativa é direcionada ao público com deficiência (física, visual e intelectual).

“Ipatinga tem uma ótima equipe paralímpica e muitos deles estarão no Festival mostrando seus talentos. O objetivo deste evento no Parque é estimular crianças com deficiência a praticarem modalidades paralímpicas, incentivando a inclusão e a participação no movimento paralímpico. Também teremos atividades de experimentação paradesportiva, abertas também a crianças e jovens sem deficiência, desde que na mesma faixa etária”, informou Carlão Oliveira, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer.