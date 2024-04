Nesta quinta-feira (25), às 9h e às 14h, a Fundação Aperam Acesita promove mais uma edição da Visita teatralizada/brincante: Caça ao Tesouro no Museu Aperam South America. A visita é conduzida pela personagem Bone, que encontra pistas enquanto descobre a história do museu, de Timóteo, da antiga Acesita, juntamente com os visitantes.

O público também pode participar de mais um Cine Cultura Edição Especial 60+, na quarta-feira (24), às 15h. A sessão terá a exibição do filme que conta a história do pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, ele segue métodos seguindo a visão de futuro que construiu para as filhas Serena (Demi Singleton) e Venus (Saniyya Sidney). Classificação: 12 anos. Ingressos: gratuitos. Retirada na recepção da Fundação Aperam Acesita.

As visitas serão gratuitas e devem ser agendadas pelo telefone (31) 3849-7744.