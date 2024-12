A exposição de educação ambiental do Projeto Xerimbabo Usiminas está nos últimos dias com visitação aberta até o dia 15 de dezembro. Na edição que marca os 40 anos, o projeto já recebeu mais de 16 mil visitantes e tem como tema “Meio Ambiente: Cuidar é um dever”. Oportunidade para o público refletir sobre práticas sustentáveis e compreender o papel da indústria na preservação ambiental, por meio de um circuito guiado pelo Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus).

Uma das atrações é a réplica da Central de Monitoramento Ambiental da Usiminas, que simula o sistema de controle ambiental da Usiminas, demonstrando o uso de inteligência artificial no monitoramento de partículas e controle de emissões atmosféricas.

Além disso, o projeto também conta com a exposição Jardins Móveis, assinada pelos artistas visuais Felipe Barbosa e Rosana Ricalde, do Rio de Janeiro. Com esculturas vibrantes que combinam bichos e objetos infláveis, a mostra une criatividade e reflexão sobre a relação entre natureza e consumo. A iniciativa é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O Projeto Xerimbabo Usiminas está aberto ao público aos sábados e domingos, das 9h às 17h.