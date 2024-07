O desempenho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante o debate contra Donald Trump, ocorrido na última quinta-feira, (27), foi amplamente criticado como desastroso. Aos 81 anos, Biden enfrentou dificuldades para articular seus pensamentos, frequentemente parecendo confuso e desorientado.

De acordo com o portal americano Axios, a instabilidade de Biden não é uma novidade para os que trabalham na Casa Branca. Assessores têm gerenciado meticulosamente aspectos como seu horário de sono, uso de sapatos ortopédicos, caminhadas até o helicóptero Marine One e embarque no Air Force One.

Internamente, muitos assessores já observaram lapsos de memória em Biden. Geralmente, ignoram essas falhas, pois ele é visto como “alerta” na maioria das vezes. No último debate, os esforços da Casa Branca para mostrar Biden em um bom momento foram insuficientes, e o público americano começa a duvidar de sua capacidade de servir até 2029, quando teria 86 anos.

A hora do dia é um fator crucial para a performance de Biden. Das 10h às 16h, ele está mais alerta, e muitos de seus eventos públicos são realizados nesse intervalo. Fora desse período ou durante viagens ao exterior, Biden é mais propenso a cometer falhas verbais e a se cansar, conforme relataram assessores à Axios.

No debate contra Trump, Biden frequentemente parecia perdido, com respostas desconexas e uma voz rouca. Alguns assessores de campanha mantiveram a calma na sexta-feira, 28, enquadrando o debate como apenas uma noite ruim da qual se recuperariam. Outros assessores de Biden, doadores e democratas ficaram profundamente abalados. Trump e outros republicanos questionaram publicamente sua aptidão para o cargo.

Além das dúvidas sobre se Biden pode vencer Trump novamente, assessores consultados pela matéria expressaram preocupações sobre se o presidente poderá cumprir suas funções durante mais um mandato de quatro anos.

Biden reconheceu que teve um desempenho ruim e se retratou como um sobrevivente que se recupera. “Eu não ando tão fácil quanto costumava, não falo tão naturalmente quanto costumava, não debato tão bem quanto costumava,” disse o presidente americano em meio aos aplausos da multidão em Raleigh, Carolina do Norte. “Mas eu sei como dizer a verdade. Eu sei o que é certo e errado. E eu sei como fazer este trabalho, eu sei como fazer as coisas acontecerem”.

O debate de 90 minutos de quinta-feira começou às 21 horas. Após o debate, as câmeras da CNN capturaram a primeira-dama Jill Biden ajudando seu marido a descer alguns degraus perto do pódio.

O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, disse à Axios que “há um Joe Biden, que trabalha arduamente lutando por famílias como aquela em que cresceu em Scranton, e que, devido à sua determinação, experiência e decência, continua alcançando resultados sem precedentes para elas”.

*Com informações Terra Brasil Notícias