O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e The Boring Company, revelou durante uma transmissão ao vivo no Spaces, uma plataforma de rede social, que enfrentou duas tentativas de assassinato nos últimos seis meses.

“Nos últimos seis meses, tive dois casos de pessoas, infelizmente com graves problemas de saúde mental, que vieram até Austin, Texas, para tentar me assassinar com armas de fogo”, disse Musk, acrescentando que uma delas acreditava ter um “chip” da Neuralink implantado em seu cérebro.

“Você precisa questionar a lógica disso. Se estivesse sendo controlado por um ‘chip’, claramente não estava funcionando. Talvez precisasse de uma atualização de software?”, brincou o Musk.

Musk relatou que a outra pessoa que tentou assassiná-lo estava completamente desconectada da realidade devido à interrupção de sua medicação. Nesse ponto, ele mencionou que conta com seguranças privados.

Além disso, durante a conversa, Elon Musk expressou seu lamento por não conseguir levar uma vida normal, observando que não consegue ir facilmente a lugares como um shopping, cinema ou dar um simples passeio na rua sem causar tumulto.

*Com informações Agora Notícias Brasil